Deux jeunes Bouchervillois s’illustrent à l’émission 100 génies

Deux jeunes Bouchervillois se sont retrouvés parmi les six meilleurs concurrents de la finale de la populaire émission 100 génies diffusée le 3 décembre dernier. Qui plus est, leur équipe a remporté le match au terme d’une joute fort enlevante! Félix Tétreault et Anna Bendavid ont fait belle figure en compagnie de leur collègue Naïma Gabriel, de Montréal. Les trois adolescents ont répondu aux questions de l’animateur Pierre-Yves Lord à la vitesse de l’éclair pour terminer vainqueurs.

La formule de 100 Génies exige de la part des joueurs des connaissances variées, une vivacité d’esprit, un esprit d’équipe et une très grande rapidité pour donner des réponses. Les thèmes vont de l’astronomie à la géographie en passant par la musique, la littérature, le cinéma et d’autres sujets variés. Du sport pour le cerveau. Pas étonnant qu’il y ait autant de fébrilité et d’émotion sur le plateau de l’émission.

Pour atteindre la finale, Félix a participé à quatre matchs durant la saison qui en compte douze. Quant à Anna, elle a pris part aux trois premiers seulement, au tout début en somme. Leurs coéquipiers étaient différents auparavant. À ce «match des étoiles», Félix, Anna et Naïma se côtoyaient pour la première fois. Ce fut une combinaison gagnante comme à la loterie.

Élève de 3e secondaire au Collège Durocher St-Lambert, Félix aime jouer à des jeux-questionnaires puisqu’il s’intéresse à plusieurs sujets. Il a une grande facilité d’apprentissage et fait preuve d’une vive curiosité intellectuelle. Ses connaissances sur la géographie, le monde et l’histoire lui ont permis de se démarquer comme concurrent à ce jeu télévisé. En outre, il a une mémoire exceptionnelle. Ce tournage aura été pour lui une des plus belles expériences de sa vie, admet-il.

Inscrite au Collège Saint-Paul, Anna a eu beaucoup de plaisir à se retrouver en finale avec ses coéquipiers. Même si la joute comporte un certain stress, elle a choisi de prendre cela comme un jeu et de s’amuser plutôt que comme une compétition. Elle admet tout de même ressentir beaucoup de fierté d’avoir remporté la victoire avec cette équipe même si leurs adversaires méritaient tout autant de gagner, signale-t-elle au passage.

Le trio a-t-il maintenu un contact depuis que l’émission est terminée? « Nous avons des discussions de groupe sur les réseaux sociaux à tous les soirs et nous nous parlons les fins de semaine », mentionne la jeune élève. Chose certaine, de véritables liens d’amitié se sont tissés entre eux. « Nous avons tous des affinités et des similitudes dans les choses que nous aimons faire et apprendre. Mes partenaires font partie de mes meilleurs amis », ajoute-t-elle sur un ton enthousiaste.

Les trois gagnants se partagent une bourse d’études de 4000 $. Félicitations!