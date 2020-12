Une bourse remise au Julievillois Xavier Desfossés par la Fondation de l’athlète d’excellence

Le 1er décembre dernier, le Gala du sport universitaire québécois de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a couronné sept des meilleurs étudiants-athlètes universitaires de la saison 2019-2020, en plus d’octroyer 461 000 $ en bourses de mérite et de recrutement à plus de 90 étudiants-athlètes des niveaux collégial et universitaire de la province.

Xavier Desfossés, étudiant de première année au Cégep de Limoilou en Sciences de la nature et membre de l’équipe de volleyball masculin division 1 des Titans, a reçu une bourse de 3 000 $ de recrutement collégial de la FAEQ lors de ce Gala qui visait à mettre en valeur ces jeunes qui se sont démarqués au niveau académique, sportif ou en termes d’implication sociale.

Le Julievillois s’est joint à l’équipe de volleyball des Titans comme attaquant. Il est considéré comme l’un des meilleurs athlètes de son âge dans ce sport. Le volleyeur est d’ailleurs le seul Québécois à avoir évolué au sein de l’Équipe nationale jeunesse à l’été 2020.

« Les étudiants-athlètes ont dû faire preuve d’une grande résilience ces derniers mois face aux adaptations constantes que leur a imposées la pandémie de la Covid-19, tant à l’école que dans le sport », a souligné la directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence, Patricia Demers, lors de la diffusion du Gala sur les ondes de RDS.

« C’est donc avec fierté que nous annonçons pouvoir aider près de 90 collégiens et universitaires à affronter cette tempête sans précédent. Notre nouvelle structure mise en place en 2017 et 2018, qui peut nous permettre d’accompagner un étudiant-athlète dans son cheminement académique et sportif pendant huit ans, devient plus pertinente que jamais. Humblement, nous espérons pouvoir guider nos boursiers à bon port dans les prochains mois qui s’annoncent mouvementés, mais probablement aussi plus radieux », a-t-elle conclu.