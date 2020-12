Six écoles de Boucherville touchées par la COVID-19

C’est du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. Selon les données du gouvernement du Québec en date du 11 décembre, il y a des cas actifs et positifs à la COVID-19 dans six écoles de Boucherville, soit aux écoles secondaires De Mortagne et Oriantante L’Impact et aux écoles primaires L.-H.Lafontaine, Antoine-Girouard, Paul VI, et Pierre-Boucher .

Dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, un seul cas actif est rapporté à la Résidence Chartwell Harmonie. Du côté des employés municipaux, un employé a été déclaré positif.

Au niveau de l’ensemble de la population, en date du 11 décembre, il y avait 612 cas cumulatifs. C’est 33 cas de plus que la semaine précédente ce qui représente la plus forte hausse enregistrée à date en sept jours.