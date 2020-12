Réduction du compte de taxes et en route vers le 350e anniversaire de Varennes

C’est sous le thème En route vers le 350e anniversaire de Varennes que le maire Martin Damphousse a présenté, le lundi 14 décembre, le budget 2021 de la Ville par l’entremise d’une vidéo qui a été enregistrée à la Maison Saint-Louis et diffusée sur les réseaux d’information municipaux.

« Les projets inscrits au budget confirment que les élus, accompagnés d’employés et de citoyens, préparent activement les fêtes du 350e anniversaire de Varennes. Nous allons construire des legs importants pour les générations. À titre d’exemple, les Varennois verront apparaître de nouveaux bâtiments comme le Polydôme et le centre-multifonctionnel », a déclaré le maire Martin Damphousse, en confirmant le dévoilement d’une programmation extraordinaire d’activités et d’événements pour 2022.



Diminution du compte de taxes de 1 %



Fixé à 54 ¢ du 100 $ d’évaluation, Varennes affiche toujours le plus bas taux de taxe foncière résidentielle parmi les villes comparables. « À l’issue de cinq dernières années, les familles n’ont connu aucune augmentation de leur compte de taxes », a ajouté le maire Martin Damphousse.

L’administration municipale récolte les fruits de sa stratégie d’investissements en matière de développement économique dans la dernière décennie. Bien que les évaluations foncières aient connu une croissance, les charges fiscales ont diminué grâce aux revenus générés par l’arrivée des nouveaux commerces et de nouvelles industries. Les citoyens bénéficient donc de plusieurs services de qualité à moindre coût.

« Les nouveaux revenus de taxation sont profitables pour les Varennois. Imaginez, les troisplus prestigieuses nouvelles entreprises, soit le Groupe Jean Coutu, Costco et Amazon,génèrent à elles seules de nouveaux revenus de taxation annuels de l’ordre de 3,2 M$. Varennes est maintenant un pôle d’emplois majeur pour le Québec », a conclu le maire Martin Damphousse.



Les détails du budget 2021 sont disponibles sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante :

www.ville.varennes.qc.ca. Plusieurs projets présentés dans le cadre du budget seront annoncés aux citoyens au cours de l’année dans les médias, sur les pages Facebook et Twitter de la Ville ainsi que dans les publications Espace Varennes et À propos de Varennes.