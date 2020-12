Le Capitaine Déneige de retour pour un 4e hiver

Nous n’y échapperons pas. Malgré les températures records de la semaine dernière, le temps froid s’installera dans quelques jours ce qui annonce aussi le retour, pour une quatrième année, du fameux Capitaine Déneige de Longueuil.

Au-delà du retour du personnage d’animation qui informe les citoyens de Longueuil sur différentes plateformes des aléas de l’hiver, l’arrivée de la saison hivernale est aussi annonciatrice d’une nouveauté. En effet, un nouveau lien cyclable hivernal sera déneigé (un parcours renouvelé qui permettra de faire le lien entre la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier, la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke et le Cégep Édouard-Montpetit).

Par ailleurs, il est important de préciser que le stationnement de rue est interdit du 1er décembre au 1er avril, entre minuit et 6 h du matin, lorsqu’un avis d’interdiction de stationnement est émis par la Ville.

Lorsque l’avis d’interdiction de stationnement est levé, des opérations de soufflement de la neige peuvent être nécessaires. De la signalisation temporaire est alors installée aux endroits ciblés. Lors des interdictions de stationnement sur rue la nuit, des parcs de stationnement extérieurs sont offerts.

On peut suivre les avis du Capitaine sur Facebook, Twitter et Instagram. Pour toute information sur le déneigement : http://neige.longueuil.quebec