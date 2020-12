Varennes remporte le prix Reconnaissance en agriculture urbaine des Fleurons du Québec Citoyens

Le conseil municipal est heureux de recevoir le prestigieux prix Reconnaissance en agriculture urbaine des Fleurons du Québec pour son projet éducatif de jardin aux abords de la Bibliothèque de Varennes.



En 2019, la Ville a mis en place le projet Effet papillon, qui consiste en de nouveaux aménagements horticoles situés du côté est du bâtiment (rue Dalpé), un Jardin pour la biodiversité ainsi qu’un Oasis pour les monarques. On retrouve maintenant à cet endroit une flore diversifiée et des espèces indigènes du Québec entretenues par des pratiques de jardinage écologique. À cet effet, la Fondation David Suzuki a attribué la certification de Ville amie des Monarques à Varennes pour sa mise en place de mesures visant à sensibiliser les citoyens et à restaurer leur habitat naturel.



C’est le projet Mon potager à partager, soit les jardinières en bacs aménagées à proximité de l’oasis pour les monarques qui a retenu la faveur d’un comité d’experts horticoles des Fleurons du Québec. Des plantations de légumes ont été réalisées, entretenues et récoltées par les jeunes du Club des 6 à 9 ans de la bibliothèque. En début d’été, ils avaient procédé à des transplantations dans les jardinières extérieures où on y retrouvait une diversité de plantes comestibles, des fleurs, des fruits et des graines fournissant une nourriture variée pour les insectes pollinisateurs, les papillons et les oiseaux.



« Nous sommes très fiers de mériter ce prix qui reconnaît nos efforts en agriculture urbaine. Merci aux jeunes varennois et aux services municipaux qui ont contribué à ce succès. Dans les années à venir, nous comptons aller plus loin et mettre en œuvre d’autres initiatives qui pourraient aussi impliquer les écoles intéressées à nous présenter des projets d’agriculture urbaine », affirme le maire Martin Damphousse.