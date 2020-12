Une technologie de pointe à l’Hôpital Pierre-Boucher pour traiter les infections pulmonaires

Alors que la Montérégie connaît actuellement une recrudescence des hospitalisations reliées à la pandémie, l’Hôpital Pierre-Boucher pourra désormais compter sur un nouvel appareil de pointe utilisant les ondes acoustiques pour le traitement des infections pulmonaires, dont celles reliées à la Covid-19, grâce à l’entreprise de technologies médicales Dymedso qui vient de déployer 24 appareils Frequencer dans douze établissements de santé de la province. Entièrement mis au point au Québec, le Frequencer est une technologie qui utilise les ondes acoustiques à basse fréquence pour dégager les voies respiratoires et favoriser le drainage des bronches, agissant autant sur les poumons que sur le mucus, car l’accumulation de mucus est la principale cause de complications liées aux infections pulmonaires. Ce traitement offre une alternative non invasive aux techniques percussives pour les patients de tout âge souffrant de problèmes respiratoires associés à une accumulation de mucus dans les poumons. Le Frequencer a été conçu pour être utilisé dans différents milieux de soins, que ce soit dans les centres hospitaliers, les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les résidences privées pour aînés (RPA) ou les centres de réadaptation. L’appareil est actuellement utilisé dans 53 pays, dont dans plusieurs centres hospitaliers universitaires de renommée mondiale en Californie, en Europe et au Koweït.