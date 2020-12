Sylvie Parent confirme sa candidature à la mairie de Longueuil en 2021

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent sollicitera un second mandat lors des élections de novembre 2021. Elle l’a confirmé la semaine. Madame Parent a indiqué qu’elle percevait une satisfaction de la population quant à sa gestion des affaires municipales depuis maintenant plus de trois ans. « Les indications me disent que les citoyens sont satisfaits du travail que je fais alors oui je serai là en 2021 ». Madame Parent est la chef du Parti Action Longueuil qui compte quatre élus au Conseil municipal.

Avec la récente fusion des partis Options Longueuil et Longueuil Citoyens, il faut évidemment s’attendre à une candidature à la mairie de ce côté alors que le groupe des indépendants (ils sont six) n’a pas encore indiqué quelle position ils occuperont sur l’échiquier politique lors de élections de novembre 2021. Pour sa part, la présidente de l’arrondissement de Saint-Hubert, Nathalie Boisclair (actuellement indépendante), a clairement indiqué, il y a deux semaines, qu’elle serait candidate à son poste de conseillère d’arrondissement. La rumeur a circulé durant plusieurs mois voulant qu’elle lorgne la mairie de Longueuil, mais il semble bien que ce ne soit plus le cas.

Les autres maires et la mairesse de l’agglomération de Longueuil ont presque tous déjà indiqué leurs intentions en vue des prochaines élections municipales sauf à Saint-Lambert où règne un climat de tension et de discorde au conseil municipal et où tous les élus sont des indépendants. Le maire Pierre Brodeur a indiqué, lors d’une récente entrevue, qu’il était trop tôt pour annoncer quoi que ce soit dans son cas, mais il souhaite que des candidats de valeur se manifestent. Il a récemment contacté l’ancien maire Sean Finn, une personne qu’il aimerait voir revenir en politique active, dit-il. Une indication s’il en est une de sa vision de l’avenir…