Un succès pour le Festival de Courts Métrages de Boucherville version « pandémie »

Les organisateurs du Festival de Courts Métrages indépendants de Boucherville ont dû s’adapter en raison de la pandémie, et la 10e édition s’est tenue en ligne. Cette nouvelle façon de faire a reçu un excellent accueil et il est fort à parier que, dans le futur, les cinéphiles auront droit à une formule hybride, soit en présentiel et en distanciel.

Quelque 1700 personnes ont visionné un ou des courts métrages parmi la cinquantaine qui était présentée du 4 au 6 décembre derniers. Un atelier de formation sur la prise de son a également attiré plusieurs participants.

Toutes les activités étaient diffusées en direct sur le compte Facebook ou sur le site Web du festival, avec la possibilité de revisionner les films en rattrapage. Cela a notamment permis plusieurs échanges entre les organisateurs et les réalisateurs d’outre-mer qui, même en temps normal, n’auraient pu être présents.

Le jury était formé cette année par des lauréats d’années antérieures, soit de Tiphaine De Reyer , de Catherine Villeminot et d’Hugo Belhassen.

Plus de 4 000$ en prix ont été distribués entre les gagnants cette année.



Les gagnants

Prix du public nombre de votes en ligne



Catégorie Films d’animation internationale

Prix du public

Film Les calçots, réalisatrice Daniela Godel (France)



Volet International

Prix du jury

Film Focus , réalisateur Muhamm et Emin Altunkaynak (Turquie)



Volet local Boucherville et membres de Création Ciné Vidéo de Boucherville

Prix du public, Coup de cœur Desjardins

Film Les Hirvane réalisateur Roger Renaud

Prix du jury

Film Punch it, réalisatrices Laurie Hansen et Sophie Dubeau Chicoine



Volet provincial

-Prix Kino Rive Sud

Film L’amour, réalisateur Benoit Ouellet



-Prix du public Coup de cœur Desjardins

Film Les enfants de la lumière, réalisatrice Patricia Goulet



-Prix du jury

Deux films exæquo

Film Et je tiens debout, réalisatrice Geneviève Guénette

Film L’amour, réalisateur Benoit Ouellet