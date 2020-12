Drainage de champs boueux ou destruction de milieux humides

Le propriétaire d’un terrain situé non loin de la zone aéroportuaire de Longueuil et du boisé du Tremblay, rue Vauquelin, héritera d’une amende de 896 $ pour avoir creusé des tranchées d’irrigation sur ses terrains, mettant en péril, selon des environnementalistes locaux, dont Tommy Montpetit de l’organisme « Ciel et Terre », des habitats humides où vivent les fameuses rainettes faux-grillon de l’Ouest.



En fait, une dizaine de canaux d’irrigation, au total, ont été creusés par de la machinerie, asséchant rapidement une partie des milieux humides du secteur.

Alerté par des citoyens, le ministère de l’Environnement a confirmé que des « irrégularités » en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement avaient été constatées et qu’une enquête était en cours.

C’est la Ville de Longueuil qui devrait remettre le constat d’infraction au propriétaire du terrain pour des travaux de remblais et de déblais qui ont été réalisés sans permis de la Ville.



Joint par La Presse, Clément Côté, copropriétaire du terrain, affirme qu’il s’agissait de simples travaux d’entretien de fossés agricoles. « Il y a eu un malentendu. Des gens croyaient qu’il y avait des milieux humides sur notre terrain. Il n’y a aucun milieu humide. Ce sont simplement des travaux de drainage sur notre terrain pour qu’il ne devienne pas un gros carré de boue. » Le drainage aurait été fait dans une perspective de rendre le terrain cultivable. Cela dit, ledit terrain serait en zone blanche, un zonage qui ne permet pas, en principe, d’y faire de l’agriculture.

Pour sa part l’enquête du Ministère se poursuit aussi.