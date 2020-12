Des idées pour jouer dehors en famille dans la région

Les vacances des Fêtes approchent et La Relève propose cette semaine des activités plein air à faire en famille ici même, dans la région, en espérant que dame Nature soit généreuse. Enfiler votre tuque, vos mitaines, allez jouer dehors et faites le plein d’énergie !

Du golf … au ski !

Savez-vous qu’il est possible de faire du ski de fond au Club de golf de Boucherville? Chaque année, on peut y pratiquer cette activité gratuitement. Le sentier d’une longueur d’environ 3,5 km est accessible sept jours sur sept. Il ne faut que la neige pour profiter de cette opportunité.

Un parc sur une île

À quelques kilomètres de la maison, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, cinq petites îles forment le parc national des Îles-de-Boucherville. L’hiver, l’île Sainte-Marguerite offre aux skieurs et aux raquetteurs des paysages enneigés où règne une ambiance paisible propice à l’observation des animaux et des indices de leur présence (ex : cerfs de Virginie).

En période hivernale, l’île Sainte-Marguerite et l’île de la Commune offrent aux marcheurs des paysages nouveaux. Le relief plat des îles rend la pratique d’activités accessibles à toute la famille. Les sentiers balisés proposent deux boucles aux marcheurs : l’île Sainte-Marguerite (7 km) et l’île de la Commune (5 km).

Pour les amateurs de ski de fond, la pointe de l’île Sainte-Marguerite et l’île de la Commune offrent près de 7 km de pistes balisées.

Pour les adeptes de la raquette, plus de 17 km de sentiers vous attendent! Les sentiers balisés proposent quatre boucles aux marcheurs : le Grand-Duc (1,5 km), la Petite-Rivière (2,5 km), la Grande-Rivière (4 km) et l’île aux Raisins (9 km).

Il est également possible de faire du fatbike sur place.

Notez que le centre de location est pour le moment fermé en raison de la pandémie. Il faut posséder son propre équipement.



La grande glisse

Emmenez vos enfants glisser tout près de chez vous. Boucherville propose trois endroits pour dévaler les côtes en traineau, sur un tapis-luge ou une soucoupe. Les pentes à glisser sont situées au parc des Gouverneurs, dans le secteur est de Boucherville, au parc Vincent-d’Indy et au parc Pierre-Laporte. Évidemment, il est conseillé de vérifier l’état des pentes avant de vous déplacer.



Du patin partout

Le patinage est une autre activité hivernale facile à pratiquer à Boucherville, le jour comme le soir, dans certains cas. Huit patinoires offriront bientôt la possibilité de patiner aux parcs Arthur-Dumouchel, du Bois-de-Brouage, Vincent-d’Indy, des Gouverneurs, Marguerite-Aubin-Tellier, Pierre-Boucher, Sabrevois et Pierre-Laporte où l’on retrouve aussi un anneau glacé. Pour connnaître l’état des patinoires, il faut consulter la section En bref au boucherville.ca.





Connaissez-vous le disque golf ?

Le disc golf est un sport de précision qui se pratique aussi bien en compétition qu’en famille. Il se joue un peu comme le golf traditionnel, mais au lieu de frapper la balle avec un bâton pour l’envoyer dans un trou, le joueur lance un frisbee spécial, appelé disque, vers un panier métallique surélevé où des chaines amortissent sa course pour qu’il tombe dans la « coupe ».

Un peu comme au golf régulier, le lancer initial se fait à partir d’une aire de départ préétablie (une pour chaque trou). On reprend le disque à l’endroit où il s’est arrêté pour effectuer le lancer suivant, et ce, jusqu’à ce qu’il arrête son vol dans le panier.

Il y a un parcours de neuf trous dans le parc derrière la bibliothèque de Boucherville et un dix-huit trous à l’île Charron.

On peut louer l’équipement à la boutique Nation-sport située au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier.

Marcher dans les parcs

À Boucherville, on peut aussi faire une promenade en nature. Le parc du boisé Du Tremblay, aux limites de Boucherville et de Longueuil, offre près de cinq kilomètres de sentiers. Une des entrées du parc est située à Boucherville via la rue J.-Armand.-Bombardier.

Le nouveau sentier pédestre de 1 150 m du parc de la Futaie propose aussi une belle randonnée en nature, tout comme le parc de la Frayère situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière aux Pins. Tout juste de l’autre côté du boulevard Marie-Victorin, à l’arboretum Stephen-Langevin, on peut surtout faire de l’observation des oiseaux, et même les nourrir. Plus de 210 espèces d’oiseaux y ont déjà été observées

Outre ces parcs nature, plusieurs Bouchervillois bénéficient des pistes ceinturant le parc Vincent-d’Indy pour y faire une balade à pied, ou la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin, en bordure du fleuve.

À Longueuil, le fameux parc régional Michel-Chartrand offre plus de six kilomètres de sentiers pour la marche, la raquette et le ski de fond, même le soir puisque plusieurs pistes sont éclairées.



Parc national du Mont-Saint-Bruno



À quelques kilomètres de Boucherville se trouve le Parc national du Mont-Saint-Bruno, véritable îlot de nature en milieu urbain avec ses cinq lacs et un verger.

En saison hivernale, le parc offre un réseau de 35 km de sentiers de ski de fond entretenus mécaniquement (27 km en pas classique et 8 km en pas de patin), des sentiers pour vélo à pneus surdimensionnés en plus de sentiers de raquette et de randonnée pédestre sur neige de tous niveaux, dont un de 7 km autour du lac Seigneurial.

Une pente dédiée à la glissade est aussi offerte près du centre de découverte et de services ainsi que du stationnement. Les visiteurs doivent apporter traîneau ou soucoupe pour glisser.

À noter que le centre de location est fermé pour le moment. Il faut posséder son propre équipement.