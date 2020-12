Une nouvelle convention de 7 ans pour les pompiers de l’agglomération: des augmentations d’au moins 2 % par année

Les pompiers et pompières de l’agglomération de Longueuil ont ratifié, il y a quelques semaines, une nouvelle convention collective couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025.

La nouvelle convention prévoit des augmentations de 2 %, de 2019 à 2023. En 2024 et 2025, l’augmentation sera aussi de 2 %, mais prévoit aussi un montant forfaitaire correspondant à l’indice des prix à la consommation (IPC) soit – 2,5 % jusqu’à un maximum de 2,5 % et un minimum de 2 %.

Par exemple, si l’IPC est de 2,3 %, l’indexation sera de 2 %. Calcul : 2 % + (2,3 % – 2,5 %).

Si l’IPC est de 3,2 %, l’indexation sera de 2,5 %. Calcul : 2 % + (3,2 % – 2,5 %).

Le salaire annuel moyen d’un pompier s’établit maintenant à 76 835 $.

Les pompiers et pompières de l’agglomération de Longueuil étaient sans convention collective depuis le 31 décembre 2018.

D’une durée de 7 ans, la convention comprend, entre autres changements, un tout nouvel horaire de travail de 24 heures améliorant ainsi la santé et sécurité des pompiers, des améliorations quant au fonctionnement de la formation.