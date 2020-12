The Republic of Sarah : Boucherville devient un immense plateau de tournage pour une nouvelle série américaine

Boucherville a accueilli le plus important tournage jamais réalisé ici. La semaine dernière, soit du 5 au 12 décembre, le secteur du Vieux-Boucherville s’est transformé en un grand plateau de tournage. On y filmait plusieurs scènes de la nouvelle série américaine The Republic of Sarah, et mettant en vedette Stella Baker.

L’imposante équipe de production s’est installée dans le stationnement situé en face de la bibliothèque municipale où l’on apercevait une cinquantaine d’immenses roulottes servant notamment de loges pour les vedettes ou pour le ravitaillement.

Puis, la petite rue Saint-Charles Ouest, dans le vieux village, et le quai fédéral ont servi de décor pour la série qui sera sur les ondes de The CW quelque part en 2021.

Des maisons et des bâtiments ont été transformés en petits commerces aux allures d’une autre époque.

De nombreuses scènes ont également été filmées dans la résidence ancestrale située sur le boulevard Marie-Victorin à l’intersection de la rue Guérin. Cette petite artère a été prise d’assaut par de nombreux camions durant la fin de semaine dernière.

La série racontera l’histoire d’une enseignante du secondaire, un peu rebelle, qui s’opposera à la destruction de sa ville par une compagnie minière. Elle invoquera une erreur de cartographie pour déclarer l’indépendance de la ville.

Cette production entièrement tournée au Québec réunira d’autres jeunes vedettes d’Hollywood dont Luke Mitchell (Blindspot), Landry Bender (Looking for Alaska), Nia Holloway (Hawaii Five-0, Izabella Alvarez(Westworld) et Hope Lauren (Supergirl).

D’autres tournages

D’autres tournages, cette fois-ci de téléromans québécois, ont récemment été réalisés à Boucherville, notamment dans un bungalow de la rue de la Broquerie, et au Café Saint-Laurent pour la série télé Une autre histoire produite par Sphère Média, et sur le quai fédéral pour l’Échappée. Deux tournages commerciaux ont aussi été filmés pour Bell (Let’s talk) et Réno-Dépôt.

Définitivement, Boucherville attire les producteurs de cinémas et de séries.