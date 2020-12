Coup d’envoi de la 23e édition du Défi OSEntreprendre Montérégie

C’est avec grand bonheur que l’équipe d’Événements Faire-Valoir, en collaboration avec le CJE de Pierre-de Saurel, a donné le coup d’envoi de la 23e édition du Défi OSEntreprendre.

« Le travail de mise en valeur et de rayonnement des entrepreneurs d’ici fait partie intégrante de ce que nous faisais quotidiennement chez Événements Faire-Valoir », affirme Josiane Noiseux, présidente de la compagnie. La contribution du CJE de Pierre-de Saurel sera fort précieuse! « L’entrepreneuriat dans son ensemble et particulièrement chez les jeunes nous intéresse beaucoup, nous sommes persuadés que c’est un autre beau moyen pour eux d’explorer au maximum leur potentiel et de faire ce qu’ils les motivent dans la vie », témoigne Mario Fortin, directeur général du CJE.

OSEntreprendre avec ton cœur, ton intelligence et tes talents!

Pour continuer à mettre en lumière la créativité, la résilience et le dynamisme des jeunes, des intervenants scolaires et des entrepreneurs d’ici, la 23e édition du Défi OSEntreprendre Montérégie s’adapte au contexte évolutif. Ainsi, l’ensemble des étapes de ce grand mouvement seront réalisées, du dépôt des candidatures jusqu’aux galas, en passant par la sélection et l’envoi du matériel. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon régional en avril prochain.

Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 mars 2021, 16 h. Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Source: Défi OSEntreprendre Montérégie