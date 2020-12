Un bilan positif au Cégep Édouard-Montpetit en 2019-2020 malgré la pandémie

Le Cégep Édouard-Montpetit vient de déposer son bilan annuel pour la période couvrant l’année 2019-2020, marqué par la pandémie comme plusieurs autres maisons d’enseignement. Le document de 24 pages fait état d’un certain de nombre de réalisations de l’institution et rappelle quelques distinctions honorifiques obtenues au cours de cette même période.

« Ce bilan met en lumière les actions marquantes, les réalisations et les bons coups des membres de notre communauté collégiale, à travers lesquels nos équipes ont su démontrer leur force de caractère, leurs expertises multiples et l’incroyable solidarité dont elles peuvent faire preuve dans l’adversité, face à cette pandémie », indique le directeur général du Cégep Édouard-Montpetit, Sylvain Lambert.

Le rapport souligne un geste ayant eu un grand impact social : la mis en oeuvre d’une série de mesures pour venir en aide au réseau de la santé. À ce titre, des étudiantes et des professeures en Soins infirmiers ont prêté main-forte dans les centres de santé et les CHSLD de la région. Le printemps dernier, le Département de soins infirmiers a développé une formation destinée à divers personnels de la santé afin de répondre à la pénurie de personnel dans les établissements du CISSS de la Montérégie-Est. En complément, les installations de la Clinique de santé du Cégep ont été prêtées au CISSS-ME pour la tenue d’une clinique désignée d’évaluation et un important don de matériel a été remis à la Santé publique.

Dans un autre ordre d’idée, la Fondation du Cégep s’est associée à l’Association générale des étudiants pour mettre sur pied un fonds d’urgence qui a permis d’offrir plus de 118 000 $ en bourses en cette période difficile.

Pavillon

En début d’automne 2019, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, est venu annoncer un premier investissement de 2 M$ qui servira à l’élaboration d’un dossier d’opportunité pour la mise à l’étude du projet du futur Pavillon de la santé et de l’innovation au Cégep.

Distinctions

Le bilan annuel souligne par ailleurs quelques bons coups des étudiants, des membres du personnel et de l’institution, Parmi ceux-ci, mentionnons qu’une étudiante a exposé sa création d’orthèses visuelles dans un Salon spécialisé à Paris, que des professeurs ont été nommés finalistes aux Grands Prix du livre de la Montérégie et au Prix de la nouvelle Radio-Canada et que le Cégep a remporté le prix d’Excellence en internationalisation 2020, niveau or, de Collèges et instituts Canada (CICan). L’institution collégiale a également reçu la certification Entreprise en santé de niveau Élite pour une 5e année consécutive.