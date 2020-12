Adoption du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020 à Sainte-Julie

Voici un compte-rendu de l’assemblée tenue le mardi 8 décembre dernier qui a été présentée par visioconférence et diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a adopté le plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020. Depuis 2007, ce plan vise à identifier les obstacles nuisant à l’intégration des personnes handicapées ainsi qu’à formuler, évaluer et revoir au besoin les actions entreprises ou les démarches à mettre de l’avant pour y remédier. Le Comité des politiques citoyennes, responsable de la mise à jour de ce plan, s’assure d’améliorer le quotidien de l’ensemble des citoyens, notamment en matière d’accessibilité universelle.

• Les élus ont approuvé le budget 2021 de la Régie intermunicipale du Centre multisports régional, tel qu’adopté par son conseil d’administration, et ont autorisé le trésorier à procéder au paiement de la quote part de Sainte Julie de 147 558 $ pour l’année.

• La Ville a accepté de déposer les contributions provisoires 2021 à l’Autorité régionale de transport métropolitain et a mandaté le trésorier afin d’émettre les chèques nécessaires pour payer la contribution provisoire de Sainte-Julie au montant de 1 954 925 $.

• À la suite de l’aide financière de 800 000 000 $ octroyée par le gouvernement provincial aux municipalités en raison de la pandémie de la Covid-19, le conseil a revu l’utilisation des surplus votés pendant l’exercice 2020.

Aides financières et règlements

• Les élus ont accordé une aide financière de 5 796,72 $ à l’Association du hockey mineur de Sainte-Julie pour la saison 2020-2021 afin d’embaucher d’une ressource supplémentaire dans le cadre de la politique d’attribution des subventions du conseil municipal, volet 6 « Soutien aux bénévoles par l’engagement d’une ressource administrative ».

• La Ville a désigné Yogi Remorquage (9344-5724 Québec inc.) à opérer une fourrière d’autos au 899, chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie et a demandé son inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l’assurance automobile du Québec pour le territoire de Sainte-Julie.

• Le conseil a donné le contrat concernant les travaux de prolongement de l’égout sanitaire sur la montée des Quarante Deux à la compagnie Excavation C.G.2 pour 312 950 $, incluant une provision pour imprévus de 10 %.

• La Municipalité a annoncé son intention d’adopter, à une séance ultérieure le projet de règlement 1258 autorisant le paiement du coût des travaux d’aqueduc sur le rang de la Vallée et une partie de la montée des Quarante-Deux ainsi que les frais contingents pour 1 995 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder cette somme.

• Le conseil entend aussi adopter plusieurs projets de règlement, dont le 1263 autorisant le paiement des frais d’acquisition d’un véhicule spécialisé et d’accessoires connexes (chargeur sur pneus, gratte directionnelle avant et aile de côté et gratte de déglaçage avant) ainsi que les frais contingents pour 450 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin; le 1265 décrétant les taux de taxation pour l’année 2021; le 1266 autorisant le paiement de la quote-part, les frais contingents et les taxes relativement à des travaux de nettoyage de certaines branches de la rivière du Trésor pour 26 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin $; le 1267 autorisant le paiement du coût des travaux de remplacement et de gainage de conduites d’aqueduc et de réfection de la chaussée sur une partie des rues D’Auteuil et Charles-De Longueuil ainsi que les frais contingents pour un montant de 1 500 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 1,5 million $.

• Lors de cette assemblée, les élus ont notamment adopté le Règlement 1233-1 afin d’augmenter le montant de l’emprunt et de remplacer la clause de taxation prévue à son article 3 pour payer le coût des travaux d’enfouissement de fils d’utilités publiques sur une partie du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue de Murano ainsi que les frais contingents.