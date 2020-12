Suivez le trajet du père Noël autour du monde!

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord s’apprête pour la soixante-cinquième fois à suivre le trajet du père Noël autour du monde! Le site Web du « NORAD sur la piste du père Noël », à www.noradsanta.org, a été lancé le 1er décembre et met en vedette le village du père Noël au pôle Nord. Il comprend un compte à rebours des fêtes de fin d’année, des jeux, du cinéma, de la musique de Noël, une boutique Web et plus encore. Dès 4 h du matin le 24 décembre, les visiteurs du site Web pourront commencer à observer le père Noël qui fera les derniers préparatifs pour son vol. Les caméras du NORAD transmettront en continu des vidéos du père Noël au fil de son parcours. Ensuite, dès 6 h du matin, les familles du monde entier pourront se renseigner par téléphone sur les déplacements du père Noël, gratuitement, en appelant le 1-877-Hi-NORAD (1-877-446-6723). Elles parleront avec un vrai téléphoniste ou entendront une mise à jour enregistrée. À cause de la COVID, le centre des opérations du « NORAD sur la piste du père Noël » aura moins de téléphonistes que d’habitude. Les personnes qui ne pourront parler à un bénévole entendront un enregistrement qui sera mis à jour régulièrement et qui dira où le père Noël se trouve. Le 24 décembre, les utilisateurs d’Alexa pourront s’informer des progrès du père Noël au moyen de l’appli Alexa The NORAD Tracks Santa, tandis que les abonnés d’OnStar n’auront qu’à appuyer sur le bouton OnStar de leur véhicule pour le faire.