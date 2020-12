Le Cégep de Sorel-Tracy présente l’état de la situation de la pandémie

Le Cégep de Sorel-Tracy a vigoureusement mis en place toutes les mesures de prévention en lien avec la pandémie. En fait, depuis le 23 novembre, étudiants et professeurs doivent conserver leur couvre-visage, et ce, en tout temps dans les classes.



En grande partie, l’enseignement s’exerce à distance. Cependant, certains cours sont donnés sur place en toute sécurité, notamment les cours où l’on doit manipuler de l’équipement spécialisé et les laboratoires. La présence en classe peut également être jugée essentielle pour la passation de certains examens.



Très peu de cas positifs ont été déclarés au Collège. Dans les faits, deux signalements ont nécessité l’isolement d’une classe et le port du masque de procédure pour les professeurs et les étudiants de trois classes pendant 14 jours. Conséquemment, toutes les mesures de prévention et de sécurité ont été déployées afin de protéger la santé des employés et des collégiens.



D’ailleurs, en conformité avec la demande du Premier ministre, le Cégep a redoublé d’ardeur afin de favoriser davantage le télétravail lorsque les fonctions l’autorisent.



Pour faire face à cette période d’isolement, le Collège a proposé aux étudiants via le mois du « Touski » des activités visant à les faire sourire, bouger et relaxer. Aussi, à la suite de sondages réalisés à l’interne et par la fédération étudiante, le Cégep a appliqué des recommandations afin de s’ajuster aux différents enjeux nommés et ainsi améliorer les choses pour la session d’hiver dans le respect des contraintes.



Rappelons que l’annulation de l’Épreuve uniforme de français permettra au Cégep de devancer au 16 décembre les activités prévues le 18 décembre afin de terminer la session le 17 décembre prochain. Pour de plus amples informations, consultez la Foire aux questions Coronavirus sur le site internet.