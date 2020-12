Programme triennal d’investissements: priorité aux rues de Boucherville en 2021

Le conseil municipal de Boucherville a adopté le programme triennal d’immobilisations (PTI) dans lequel il annonce ses intentions de réaliser des projets d’investissements de l’ordre de 164 M$ pour les années 2021, 2022 et 2023.

En 2021, la Ville prévoit dépenser 45,6 M$ dans différents projets, dont 26,3 M$ seront consacrés à des travaux de réfection, de resurfaçage et d’entretien de rues. Les rues Birtz, Newton, Pierre-Bourgery et Philippe-Musseaux seront entre autres réparées.

Une somme de 6 M$ est allouée au prolongement de la piste cyclable du boulevard de Montbrun, entre De Mortagne et De Touraine. Un montant de 3 M$ servira à la réfection et la restauration du muret des parcs Laramée-Lacaille, tel qu’il est actuellement, si la Ville obtient la permission du ministère de l’Environnement. L’administration municipale prévoit également 1 M$ pour procéder à la réfection et la réhabilitation de viaducs. Elle souhaite aussi procéder à la réfection des terrains de tennis pour un montant évalué à 800 000 $. Boucherville a aussi l’intention d’investir 700 000 $ pour la plantation d’arbres à travers la Ville. Elle veut également injecter 600 000 $ pour aménager des sentiers au boisé du Pays-Brûlé et parc au Pierre-Laporte. Elle désire consacrer 500 000 $ pour la mise aux normes des passages à niveaux à travers la ville, et 300 000 $ pour l’acquisition de nouveaux milieux naturels. Une somme de 100 000 $ est aussi prévue pour le remplacement de luminaires de rue par de l’éclairage au DEL

Le PTI prévoit des investissements de 66,6 M$ en 2022 et de 51,6 M$ en 2023.