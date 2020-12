Qualité de l’air dans les écoles : des mécanismes de contrôle bien en place

La compilation des données collectées auprès des centres de services scolaires (CSS) et des commissions scolaires (CS) effectuée jusqu’à maintenant montre que les mécanismes de contrôle de la qualité de l’air sont en place dans la presque totalité des établissements, c’est-à-dire qu’elle est complétée à 96,55 %. Il s’agit d’une série de mesures, comme l’entretien des systèmes, le remplacement des filtres, des grilles d’inspection exhaustives, etc., que les CSS doivent appliquer pour garantir la qualité de l’air dans les écoles. De plus, l’entretien ménager des systèmes de ventilation a été complété de manière conforme à 97,5 %; les normes ont été respectées à 99,5 % pour la ventilation électromécanique et naturelle; le plan d’entretien électromécanique a été mis en place de façon satisfaisante dans 92,6 % des cas. Le ministre de l’Éducation a demandé également aux CSS il y a quelques jours d’effectuer de nouveaux tests pour garantir que le niveau de dioxyde de carbone dans l’air des classes est conforme aux normes actuellement en vigueur et pour procéder rapidement, en cas de non-conformité, aux travaux et aux ajustements requis.