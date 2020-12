Lily Gourmande, un nouveau café à Contrecœur

L’ouverture du café Lily Gourmande a eu lieu le 17 octobre dernier. Les trois gestionnaires du commerce, Laurie Pagé, Stéphanie Dufour et Valérie Taillon organiseront une inauguration officielle de leur commerce aussitôt que la situation le permettra.



Le Lily Gourmande est un projet de l’organisme à but non lucratif Entre l’assiette et nous dont la mission est d’offrir des outils et pistes de réflexion en matière agroalimentaire afin de faire des choix éclairés pour un avenir prospère et durable. Ses activités prennent appui sur ses cinq piliers : compétences culinaires, nutrition, environnement, développement local et éducation citoyenne. Fondé en 2019, Entre l’assiette et nous a d’abord travaillé sur le développement des ateliers Mélilot le cuistot destinés aux enfants de 6 à 12 ans. Maintenant, l’organisme présente son deuxième projet, le Lily Gourmande, un café qui se veut le 3e lieu des Contrecœurois et Contrecœuroises, un lieu chaleureux et convivial où les opportunités d’éducation citoyenne à l’égard de l’agroalimentaire trouvent leur place dans tous les recoins de l’expérience client : menu, service, discussions informelles et bien sûr, les activités spéciales qui seront organisées sur place.



Un petit mot sur les administratrices

Laurie Pagé est la présidente de l’organisme. Résidente de Contrecœur depuis près de 3 ans, elle a cumulé des années d’expérience et de formation en gestion de projets. Laurie est également directrice générale de Culture C. Stéphanie Dufour est la trésorière de l’organisme. Sa formation et son expérience se situent principalement en gestion et planification d’événement dans le domaine de la restauration. Finalement, Valérie Taillon est la secrétaire de l’organisme. Elle a une formation et une expérience étendue en communication dans le milieu associatif.



Le café propose un menu simple et accessible avec des options santé et des options gourmandes : un café de qualité et une variété de soupes, salades et sandwichs qui changent tous les jours. De temps en temps, les recettes font un clin d’œil aux saveurs du monde pour satisfaire les fringales de tous.



Ce café sera l’endroit idéal pour prendre un café et manger une bouchée en famille ou entre amis, pour relaxer, discuter, étudier, travailler, etc.



Autre nouvelle, le Lily Gourmande a lancé ses forfaits »Prêts à célébrer » en version brunch ou repas traditionnel pour le temps des Fêtes. Cliquez ici pour plus d’informations : https://www.facebook.com/LilyGourmandeCafe/posts/166644591577986



Rues principales Contrecœur est fière de compter le Lily Gourmande parmi ses membres. Rues principales Contrecœur est un regroupement de gens d’affaires qui vise à rassembler, promouvoir et animer le milieu des affaires de Contrecœur par le biais de campagnes promotionnelles et publicitaires et par l’organisation d’événements et d’activités d’animation.



Rues principales Contrecœur a aussi comme mandat de protéger les intérêts spécifiques de ses membres et du milieu d’affaires établi à Contrecœur, mais également de mettre en valeur ses secteurs commerciaux. Pour de plus amples informations sur les services de Rues principales, consultez le site Internet au www.ruesprincipalescontrecoeur.ca.