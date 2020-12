Forum a tenu une pelletée de terre virtuelle pour le Marché Contrecœur

Après plusieurs années de travail et de préparation c’est avec un immense plaisir que Forum a annoncé aujourd’hui l’organisation d’une pelletée de terre virtuelle pour son nouveau projet, le Marché Contrecœur, sur le territoire de la ville de Contrecœur. Les travaux de construction ont débuté en juillet 2020 et l’on prévoit l’ouverture des premiers commerces pour l’été 2021. Le promoteur a souhaité réunir les différentes parties prenantes du projet lors d’un événement virtuel, adapté à la situation sanitaire actuelle.

La Ville de Contrecœur étant en pleine expansion, le Marché Contrecœur, qui se veut le reflet de cette croissance notable, proposera une variété de commerces de services et de détail ayant pour but de répondre aux besoins et aux désirs de cette communauté. Parmi les locataires triple A du Marché Contrecœur se retrouveront : IGA extra, SAQ, Dollarama, Opto Réseau, Boutique d’animaux Chico, Eggspress, Banque Nationale et A&W entre autres.

La pelletée de terre s’est tenue sur la plateforme zoom le 3 décembre, à 11 h 30 et était animée par Jaime Roskies associé chez Forum.

« Nous avons à cœur d’offrir à la communauté de Contrecœur des commerces et services de qualité pour répondre à leurs besoins quotidiens d’aujourd’hui et de demain. C’est en ce sens que nous souhaitons que le Marché Contrecœur devienne la destination de référence, soit le centre du quartier » souligne Jaime Roskies.

La mairesse de Contrecœur Maud Allaire, la famille Desmarais, propriétaires du IGA ainsi que d’autres locataires du centre étaient présents à cet événement virtuel.

« Avec notre croissance démographique soutenue depuis plus de 10 ans et les projets majeurs attendus du côté du développement économique en 2021, l’implantation de cette strate commerciale, telle que proposée par FORUM, renforcera l’achat local et offrira une diversité commerciale ainsi que des services de proximité qui répondront aux besoins de notre population et à celle des alentours », assure la mairesse de la Ville de Contrecœur, Mme Maud Allaire.



À propos de Forum

Forum est un important promoteur de centres commerciaux de quartiers à l’échelle du Canada. L’entreprise est un fournisseur de services complets qui assure la gestion de tous les aspects du processus de réalisation d’un projet immobilier, notamment la diligence raisonnable, l’acquisition, la planification de l’aménagement des terrains, la construction, la location et la gestion quotidienne de propriétés immobilières.