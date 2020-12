Des bottines pour un plan de relance vert

Le mouvement Zone rouge pour le climat « les bottines qui grondent » s’est invité, il y a quelques jours, aux portes des hôtels de ville de Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et La Prairie et a rassemblé près d’une centaine de paires de souliers.

Cette manifestation silencieuse conviait la population soucieuse des impacts environnementaux de déposer une paire de chaussures devant l’hôtel de ville de leur municipalité pour se joindre au mouvement qui dénonce l’inaction des gouvernements provincial et municipal dans la lutte aux changements climatiques.

« L’idée des bottines qui grondent c’est le bruit sourd d’un régiment en marche qui gronde », selon Carole Mainville de l’organisme La Planète s’invite à Longueuil. L’objectif est de mobiliser la population pour amener les élus municipaux à en faire davantage en environnement.

À Longueuil particulièrement, madame Mainville explique que le conseil municipal « pourrait en faire beaucoup plus », car les milieux naturels du territoire sont mal protégés. Elle fait référence notamment aux corridors naturels qui ne sont pas entretenus, alors que ces lieux permettraient aux chevreuils et autres animaux de se déplacer d’un endroit à l’autre, sans être coincés au parc Michel-Chartrand, par exemple.