Covid-19 : la tendance à la hausse du nombre de cas reprend à Boucherville

Ce n’est pas le temps de baisser la garde



Le nombre de personnes atteintes de la Covid-19 continue de croître et même si l’on annonce l’arrivée prochaine d’un vaccin, ce n’est surtout pas le temps de baisser la garde, affirment les spécialistes en santé publique.

À Boucherville, le nombre de cas cumulatifs était de 572 en date du 1er décembre dernier. C’est 19 de plus que les données du 27 novembre. Après avoir constaté le 20 novembre une baisse du nombre de nouveaux cas en une semaine (seulement onze nouvelles personnes déclarées positives), la hausse a repris les jours suivants. « C’est préoccupant et il faut conserver les mesures de prévention », a recommandé le maire Jean Martel dans sa capsule info hebdomadaire. « On ne s’en va pas dans la bonne direction », affirmait de son côté le premier ministre François Legault qui a retiré la permission de pouvoir se rassembler pour les Fêtes.

Toujours en début de semaine dernière (données disponibles au moment de mettre sous presse), il n’y avait que deux établissements à Boucherville où des cas de Covid-19 étaient signalés, soit les écoles secondaires De Mortagne et orientante L’Impact. Du côté des résidences pour aînés, un cas était rapporté (en date du 28 novembre) à la résidence Harmonie Chartwell, et aucun dans les deux CHSLD de Boucherville.



Évolution du nombre de cas cumulatifs à Boucherville

Données en date du 30 octobre : 485 cas cumulatifs = + 13 par rapport à la semaine précédente

6 novembre : 502 cas = + 17

13 novembre : 519 cas = +17

20 novembre : 530 = + 11

27 novembre : 553 cas = + 23

1er décembre : 572 cas = +19