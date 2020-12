Nouveau commerce à Contrecoeur, la friperie Les Merveilles d’avant

L’ouverture de la friperie Les Merveilles d’avant a eu lieu le 5 septembre dernier. La propriétaire, Nancy Martin et sa collaboratrice Mylène Rodrigue organiseront une inauguration officielle de leur commerce aussitôt que la situation le permettra.

La friperie Les Merveilles d’avant est une boutique de vêtements, d’articles de décoration et d’accessoires de seconde main.

Il est maintenant possible de laisser ses vêtements en consigne sur rendez-vous en téléphonant au (450) 573-0714. Vous pourrez donner une seconde vie à vos articles.

La période du temps des fêtes approche et la friperie est l’endroit souhaité pour vous procurer vos tenues du temps des fêtes. La boutique propose plusieurs choix de vêtements et d’accessoires à des prix vraiment abordables. Le magasin est situé au 509, rue Saint-Antoine. La vitrine est magnifique, vous ne pouvez pas la manquer.

Rues principales Contrecœur est fière de compter la friperie Les Merveilles d’avant parmi ses membres. Rues principales Contrecœur est un regroupement de gens d’affaires qui vise à rassembler, promouvoir et animer le milieu des affaires de Contrecœur par le biais de campagnes promotionnelles et publicitaires et par l’organisation d’événements et d’activités d’animation.

Rues principales Contrecœur a aussi comme mandat de protéger les intérêts spécifiques de ses membres et du milieu d’affaires établi à Contrecœur, mais également de mettre en valeur ses secteurs commerciaux. Pour de plus amples informations sur les services de Rues principales, consultez le site Internet au www.ruesprincipalescontrecoeur.ca.

Source: Rues principales Contrecoeur