Marcia Pilote publie un livre qui donne envie « d’être »

Depuis quelques mois, tout le monde doit apprendre à vivre autrement. La seule façon, selon Marcia Pilote, qui nous permettra de passer à travers la pandémie sans y laisser trop de plumes est de se placer en « mode être » plutôt que « paraître ».

« Apprendre à être » est le nouveau livre de la Bouchervilloise. C’est en fait le cahier parfait pour passer au travers la crise actuelle.

Dans sa vie, elle s’est souvent fait poser la question « comment être ? » Pourquoi se tourne-t-on vers elle pour savoir comment être? Parce que, dit-elle, c’est ce qu’elle réussit le mieux puisqu’elle en fait un mode de vie, et ce, depuis 30 ans. Elle vit sa vie familiale, professionnelle, matérielle, amoureuse et spirituelle en privilégiant l’être plutôt que le paraître.

Elle ne se définit pas comme une spécialiste, mais comme un être humain qui sait être. L’autrice de 16 romans, qui a participé à des centaines de chroniques à la télévision et à la radio, et présenté des dizaines de conférences, répète toujours que l’on vit dans une société qui privilégie le paraître plutôt que l’être et qu’il est urgent de faire autrement, c’est-à-dire d’être.

Dans son livre, elle propose des réflexions personnelles en présentant des pistes, des exercices et des témoignages pouvant inspirer toutes les personnes qui ont pris l’engagement formel de ne plus continuer à vivre comme avant et qui ne savent pas par où commencer.

Apprendre à être, Béliveau éditeur.