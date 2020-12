Deux entreprises de Boucherville soutenues par Investissement Québec

Sept entreprises de la Rive-Sud, dont deux sont situées à Boucherville, profiteront du plus récent programme d’aide d’Investissement Québec, dotée d’une enveloppe de 9,7 millions $, pour améliorer leur positionnement stratégique.

Développant des logiciels pour l’industrie du béton, Marcotte Systems, de Boucherville, se voit accorder un prêt pour soutenir le transfert du contrôle de l’entreprise à Joël Bardier et à Frédéric Gamache. Grâce à la motivation et la compétence de ces deux dirigeants, la poursuite des activités de l’entreprise ayant déjà plus de 45 ans d’histoire est assurée. De plus, une contribution financière a été offerte à l’entreprise pour soutenir leur projet de développement des marchés hors Québec.

Également à Boucherville, l’entreprise de gestion Investissement 585 inc. obtient une aide financière de plus d’un demi-million de dollars pour soutenir sa relève et la transition à la direction qui s’effectuera dans les prochaines années.

Par ailleurs, en service depuis près de 75 ans à Sainte-Julie, Groupe BFL inc. se voit octroyer 2 880 000 $. Cette aide permettra au fabricant de centrales de chauffage, de climatisation et de ventilation de poursuivre son intégration et de créer 31 emplois.

À Saint-Hubert, le fabricant de produits de réfrigération RefPlus obtient 1 625 000 $, dont 975 000 $ proviennent des fonds propres d’Investissement Québec et 650 000 $ du programme ESSOR du Fonds du développement économique.

Métaux Solutions inc., une entreprise spécialisée dans la distribution de métaux industriels basée à Longueuil, reçoit une aide financière de 300 000 $ pour l’acquisition d’une nouvelle scie à métaux qui lui permettra d’augmenter sa productivité.

Le spécialiste en conception graphique et en impression Graphiscan Montréal inc., dont le siège social est situé sur le boulevard Jacques-Cartier à Longueuil, aux limites de Boucherville, obtient un soutien financier de 1 644 556 $ pour faire l’acquisition de Quadriscan.

Enfin, le Groupe Lanerco, de Saint-Hubert, reçoit un soutien financier de 1 300 000$ pour se porter acquéreur de Charette Service d’Auto, de Remorquage Charette et de Charette Logistique.