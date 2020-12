Aide financière de 1,4 M $ pour les jeunes finissants en communications graphiques

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO) des communications graphiques du Québec vient de recevoir une aide financière de 1 431 358 $ pour un projet d’intégration en emploi visant 90 jeunes finissants dans ce domaine d’activité. Ces jeunes âgés entre 15 et 30 ans ont soit suivi une formation professionnelle ou technique ou bien ont récemment obtenu un certificat de formation à un métier semi-spécialisé en communications graphiques.

Ils auront désormais l’occasion de vivre une première expérience de travail d’une durée de 26 semaines en lien avec leur formation.

« Plus de la moitié des entreprises du secteur de l’imprimerie s’attendent à connaître des difficultés de recrutement dans les prochaines années. Les postes offerts dépassent le nombre de diplômés. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la participation active des jeunes au marché du travail est essentielle à la relance et à la vitalité économiques du Québec. Cette aide financière permettra à 90 jeunes de répondre à des besoins criants de main-d’œuvre », a mentionné le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en point de presse.

En février dernier, les organisations œuvrant auprès des jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail avaient répondu à l’appel de projets lancé par le gouvernement. En début d’année, le Québec comptait quelque 200 000 jeunes qui n’étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Les projets retenus permettent aux jeunes de perfectionner leurs compétences ou leur offrent de l’accompagnement dans leur transition vers le marché du travail.

Qui est le CSMOCGQ?

Établi à Longueuil, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec a vu le jour en 1996. Cet organisme sans but lucratif a été mis sur pied par des représentants d’employeurs, de syndicats et d’associations représentatives afin de favoriser le développement des ressources humaines et de répondre aux besoins de formation de l’industrie et de sa main-d’oeuvre. Son créneau rassemble les secteurs d’activité suivants : la fabrication de produits en papier transformé, l’impression et les activités connexes de soutien, les éditeurs de journaux, de périodiques et de répertoires (excluant le livre), les services de design graphique, les centres de services aux entreprises, la fabrication d’enseignes de même que la publicité par affichage.

Son mandat consiste entre autre à identifier les besoins spécifiques d’un secteur en matière de gestion des ressources humaines et d’organisation du travail et à développer des pistes et des moyens d’intervention pour répondre aux problématiques diagnostiquées. Ce comité cherche aussi à contribuer à sa façon au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre . De plus, il apporte son aide pour le renforcement et l’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises.