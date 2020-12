Xavier Barsalou-Duval demande un plus grand soutien aux médias locaux

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et député du Bloc Québécois en matière de transport, d’infrastructure et de collectivité, Xavier Barsalou-Duval, prend fermement position en faveur du soutien à l’information locale.



« Conséquemment à la pandémie de COVID-19, les revenus des médias locaux ont chuté de façon draconienne. C’est pourquoi le gouvernement du Québec a adopté une politique d’achat de publicité afin de les soutenir durant cette période difficile. Hélas, on ne peut pas en dire autant d’Ottawa. On oublie facilement que les temps étaient difficiles pour l’information locale avant même la pandémie et que depuis, les choses n’ont fait qu’empirer », affirme Xavier Barsalou-Duval.



Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères compte donc faire pression afin que le gouvernement fédéral agisse pour soutenir les médias locaux, notamment afin de rétablir l’équilibre entre ceux-ci et les géants du web qui sont trop souvent favorisés par Ottawa au détriment des médias d’ici.



« Alors que le gouvernement se penche sur la réforme de la loi sur la radiodiffusion, il ne taxe toujours pas les géants du web. En plus d’être exemptées de nos taxes et des impôts, les multinationales comme Google et Facebook profitent des contenus de nos médias locaux sans pour autant y contribuer. Cela crée un profond déséquilibre et il est impératif de remédier à cette injustice rapidement. Malheureusement, les libéraux, comme les conservateurs avant eux, reportent toujours l’action à plus tard », explique le député bloquiste.



En conclusion, Xavier Barsalou-Duval souhaite aussi inviter l’ensemble de la population à soutenir l’information locale : « Que ce soit La Relève, Les 2 Rives, l’Œil Régional, LeContrecourant.com, Varennes & cie, le Vallée-du-Richelieu Express.ca, CJSO, TVRS, TVR9, Boom FM ou le FM 103.3, nos médias locaux nous fournissent une information de qualité. C’est bien souvent la seule façon de rester connecté à ce qui se passe dans nos communautés. Il est donc important de les soutenir activement en les lisant, en les syntonisant et en les finançant adéquatement. Vive l’information locale ! »