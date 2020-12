La générosité des bénévoles de Contrecœur soulignée lors d’un rendez-vous virtuel

C’est lors d’une soirée hommage, présentée jeudi dernier de manière virtuelle, que la Ville de Contrecœur a souligné l’implication, le don de soi et la générosité d’une vingtaine de bénévoles de ses organismes locaux.

« Les Contrecœuroises et Contrecœurois sont chanceux de pouvoir compter sur vous au sein de nos nombreux organismes et de nos associations. Vous avez un impact positif sur notre milieu. Chers bénévoles grâce à vous tous, la Ville de Contrecœur, rayonne par ses élans de solidarité et fait la démonstration que notre tissu social est tricoté serré! Un grand merci à vous tous pour votre apport dans tous nos organismes année après année! Vous êtes des personnes indispensables pour toute la population de Contrecœur! », a lancé, lors de la soirée diffusée en direct, la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.

« Le Rendez-vous des bénévoles de mars 2020 a dû être remis en raison de la COVID 19, mais la Ville a tenu à le présenter de façon différente et originale pour qu’elle puisse, encore cette année, célébrer l’implication et reconnaître la grande contribution des bénévoles au développement de toute la communauté, » a souligné l’animateur de la soirée et directeur du Service loisir et culture, Jean-Luc Duchesne.

Cette soirée, même si sous forme virtuelle, a permis de rendre hommage aux bénévoles qui ont, bien confortablement de leur maison, pu assister à un spectacle de Magalie Bélanger de l’école de musique la Chasse-Galerie avec deux musiciens. Au nom de la Ville, la chanteuse a composé une chanson pour remercier les bénévoles. Cette chanson deviendra assurément le ver d’oreilles de ralliement de tous les bénévoles et « futurs » bénévoles de Contrecœur. Allez l’écouter sur le https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Ensemble-Mix-1.mp3.

Pendant cette soirée, la mairesse a aussi dévoilé l’affiche de la mosaïque des 20 bénévoles s’étant démarqués en 2020 et dont les organismes ont tenu à souligner leur dévouement. Depuis une dizaine d’années, la Ville de Contrecœur effectue un montage avec des photos de chaque bénévole à l’honneur sur un tableau, toutes ces mosaïques tapissent fièrement les murs du Centre multifonctionnel; l’incontournable lieu de rendez-vous de plusieurs organismes locaux.

Les bénévoles honorés recevront sous peu de la Ville de Contrecœur un ensemble-cadeau comprenant des produits 100 % québécois et écoresponsables! Durant la soirée, les organisateurs ont pu procéder au tirage de 10 chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ chaque et offerts par l’organisme Rues principales pour magasiner localement. De plus, chaque organisme a reçu un bon-cadeau d’une valeur de 25 $ à faire tirer parmi leurs membres.

En attendant que les activités reprennent au Centre multifonctionnel, vous pouvez voir cette mosaïque sur le site Internet de la Ville de Contrecœur https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/la-generosite-des-benevoles-de-contrecoeur-soulignee-lors-dun-rendez-vous-virtuel/ avec quelques photos de la soirée hommage du 26 novembre 2020.

Source: Ville de Contrecoeur