Gel de taxes pour 2021 à Longueuil

Les contribuables de la ville de Longueuil profiteront d’un gel de taxes en 2021 grâce entre autres à l’aide financière des gouvernements supérieurs. Présenté et adopté mardi dernier, le budget 2021 de la Ville de Longueuil s’élève à 461,1 M$, une hausse de 3,1 % (13,7 M$) par rapport 2020.

« Le 2 octobre dernier, j’ai proposé un gel de taxes pour 2021, parce que je croyais, qu’en raison de ces temps plus difficiles, nous devions aborder la préparation de ce budget, d’abord et avant tout pour les contribuables afin de leur offrir un peu de répit », a déclaré la mairesse, Sylvie Parent, en point de presse.



La santé financière de la Ville de Longueuil ne sera pas impactée par cette décision, notamment grâce à l’aide gouvernementale accordée aux municipalités en lien avec la COVID-19, aux revenus liés au développement immobilier, ainsi qu’aux économies réalisées par l’administration municipale.



En fait, Longueuil utilisera 19,5 M$ de l’aide financière octroyée par Québec d’une enveloppe totale de 26,9 M$ afin d’équilibrer son budget, pour ainsi ne pas présenter de déficit et alléger le fardeau fiscal des citoyens. L’autre portion, environ 11 M$, a été utilisée cette année pour pallier les pertes de revenus et les dépenses supplémentaires engendrées par la pandémie.



Certains secteurs sont directement concernés par l’ajout de 13,7 M$ au budget de la Ville, dont la gestion du réseau d’aqueduc et d’égouts (+ 4,7 M$), le service de collecte des matières résiduelles et organiques (+ 3 M$), l’amélioration du service de déneigement et le renouvellement des contrats (+ 2,8 M$) et les sommes additionnelles associées à la pandémie (+ 2 M$).



Soulignons également la hausse de la quote-part à l’Agglomération de Longueuil de 2,7 % (+ 4,5 M$) pour la contribution aux activités de l’entité, pour le financement du transport en commun et de la sécurité publique, ainsi que pour la gestion de l’hygiène du milieu et de l’urbanisme.

Notons que la partie du budget agglomération de Longueuil a été adoptée la semaine dernière par le conseil d’agglomération même si trois des cinq maires ont voté contre son adoption, soit les maires de Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville, Quelques jours plus tôt, le même conseil avait été appelé à adopter un budget supplémentaire pour combler le déficit d’opération 2019 évalué à 1,6 million $. Dans ce dernier cas, deux maires avaient voté contre ce budget supplémentaire, soit ceux de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.