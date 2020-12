L’opération pour stabiliser le réseau de la santé se poursuit

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait connaître une nouvelle mesure pour que le réseau de la santé et des services sociaux se dirige vers une culture favorisant la stabilité du personnel : la création d’un registre d’exception de la mobilité de la main-d’œuvre en milieu de vie pour aînés et du personnel. Cet outil vise avant tout à quantifier et à suivre l’évolution des mouvements du personnel ayant des contacts rapprochés avec les usagers, lorsque ceux-ci sont inévitables en raison d’un risque de rupture de service pouvant compromettre la sécurité des usagers. Le registre, qui est utilisé depuis novembre, en est à la première phase de sa mise en œuvre, et a déjà fait ses preuves. Une fois pleinement déployé, il aura pour avantage de fournir un portrait d’ensemble de la stabilisation de la main-d’œuvre dans les milieux de vie; de permettre de mesurer les mouvements entres les installations impliquant un changement de zone, froide ou chaude; d’attribuer la responsabilité de la décision au gestionnaire dédié afin d’assurer que toutes les autres solutions aient été envisagées et que les normes en matière de prévention et de contrôle des infections soient respectées. Il est important de rappeler que lorsqu’un employé doit être déplacé d’un milieu, passant d’une zone froide à une zone chaude, l’autorisation du responsable de la prévention et du contrôle des infections est nécessaire. Pour un déplacement exceptionnel de milieu de vie impliquant un mouvement d’une zone chaude vers une zone froide, l’autorisation du président-directeur général de l’établissement auquel il est rattaché est requise.