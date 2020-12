Le règlement sur le stationnement de nuit en saison hivernale débute le 1er décembre à Varennes

En réponse aux demandes des citoyens, le conseil municipal maintient le règlement qui tolère le stationnement sur la rue durant la nuit, à la condition qu’aucune opération du Service des travaux publics ne soit requise, soit l’enlèvement ou le déplacement de la neige, mais aussi le déglaçage et l’épandage d’abrasifs ou de fondants. « Nous demandons aux citoyens de prendre l’habitude de s’informer tous les jours via les moyens que nous avons mis en place », affirme le maire Martin Damphousse. Les moyens suivants seront utilisés :

1. Ligne téléphonique 450 868-2222. Un message enregistré indiquera si le stationnement est permis ou non. Les citoyens sont invités à entrer ce numéro dans leur répertoire de contacts téléphoniques.

2. Une alerte apparaitra sur la page d’accueil du site Internet www.ville.varennes.qc.ca lorsque le stationnement de nuit est interdit.

3. Page Facebook « Varennes-Hôtel de ville ».

4. Le service de messagerie automatisé Citoyens avertis, en sélectionnant la catégorie Stationnement hivernal de nuit. Vous devez être inscrits pour recevoir les alertes d’interdictions. Informations à l’adresse www.ville.varennes.qc.ca

Des panneaux publicitaires seront installés à plusieurs endroits sur le territoire.

C’est donc de la responsabilité des citoyens de vérifier si le stationnement est autorisé ou non pour la nuit afin d’éviter un remorquage et une contravention pouvant aller de 50 $ à 200 $. Cette réglementation sera en vigueur du 1er décembre au 31 mars. La Ville indiquera quotidiennement, dès 17 h, si le stationnement est interdit ou non sur son territoire durant la nuit qui suit.