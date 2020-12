Le 10e Festival de Courts Métrages de Boucherville sera en ligne du 4 au 6 décembre

Le Festival de Courts Métrages de Boucherville est fier d’annoncer sa 10e édition qui cette année se tiendra entièrement en ligne du 4 au 6 décembre.



La programmation du festival proposera de très courts métrages (cinq minutes et moins) de réalisateurs de Boucherville, du Québec et de provenance internationale. Un nouveau volet de films d’animation s’ajoutera à cette édition 2020. De plus un atelier sur la prise de son et une projection de Kino Rive-Sud complèteront le programme.



Toutes ces activités seront diffusées gratuitement, en direct sur Facebook, et seront également disponibles en accès libre toute la fin de semaine au www.fcmib.ca.

C’est d’ailleurs sur ce site que les spectateurs pourront voter pour leurs films favoris. Les réalisateurs gagnants des différentes compétitions et des prix du public seront annoncés le 6 décembre à 17h.

Malgré les reports et les défis présentés par la pandémie, le Festival est fier de soutenir plus que jamais les réalisatrices et réalisateurs d’ici et d’ailleurs en remettant de nombreux prix totalisant 3 250 $.



Le festival tient à remercier chaleureusement ses partenaires financiers sans qui la réalisation de cet évènement n’aurait pu être possible : Madame la députée de Montarville Nathalie Roy, la Ville de Boucherville, Desjardins Caisse des Patriotes, ainsi que Market Power.



L’invitation est lancée ! Le Festival de Courts Métrages de Boucherville vous espère nombreux à assister à ces activités sur les plateformes de votre choix !



Programmation complète du festival



Vendredi 4 décembre

19h30 – Projection 14 de Kino Rive Sud: www.facebook.com/events/790688174822191



Samedi 5 décembre

15h – Projection Spéciale d’Animations Internationales Hors Concours: www.facebook.com/events/655371275115624

17h – Projection des Compétitions Officielles (volets provincial, international et local): www.facebook.com/events/2741625149443526

Dimanche 6 décembre

10h – Projection Renaud: www.facebook.com/events/2359313684215358

15h – Atelier sur la prise de son avec Simon Bellefleur formateur à l’INIS : www.facebook.com/events/417997279202369

17h – Annonce des lauréats : www.facebook.com/events/725165621423101



Pour plus d’information ou pour suivre les activités du

Festival de Courts Métrages de Boucherville

http://www.festival-courts-metrages.com/

https://www.facebook.com/festivalcourtsmetrages