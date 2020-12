Festival jeunesse 2020: Les jeunes de notre communauté vous présentent leurs talents!

COMMUNIQUÉ – En ces temps exceptionnels, les Maisons des Jeunes de Boucherville, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères ont uni leurs forces afin de vous offrir un Festival Jeunesse respectant les consignes émises par la Santé publique.

Nous croyons fermement que les espaces d’expression dédiés aux ados doivent être conservés et encouragés, tout comme la manifestation artistique de nos talents locaux… l’essence même du Festival Jeunesse. Pour les Maison de Jeunes, qui ont su se réinventé sans cesse depuis mars dernier, il était primordial de pouvoir donner cette voix unique aux jeunes.

C’est pourquoi la 18e édition du Festival Jeunesse sera bien spéciale cette année. Dix prestations variées ont été préenregistrées par une équipe de professionnels au Centre Musical Haute Gamme de Varennes à la mi-novembre. Les participants ont ainsi pu vivre une expérience de scène incomparable malgré les diverses restrictions. Ils en garderont un souvenir bien spécial grâce à la captation vidéo de leurs numéros.

Ainsi, c’est donc le 12 décembre prochain que ce spectacle sera animé et diffusé, en direct, sur la page Facebook du Festival Jeunesse. Vous aurez donc le privilège, dans le confort de votre foyer, d’y découvrir les multiples talents de nos jeunes âgés entre 12 à 17 ans! Bravo aux artistes ayant participé!

« Cette édition sera mémorable non pas pour l’effervescence des coulisses lors d’une présentation en directe, devant public, mais pour la détermination de tous à créer et participer à un événement avec un déploiement technique unique. ».

Les organisateurs du Festival profitent de cette tribune pour remercier leurs précieux partenaires dans ce projet : La Table Jeunesse des Seigneuries, le Centre Musical Haute Gamme, les Municipalités de Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, la Fondation Yves St-Arneault, ainsi que M. Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher-les Patriotes-Verchères, M. Stéphane Bergeron, député de Montarville, Mme Suzanne Dansereau, députée de Verchères et Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Pour tout savoir sur le Festival Jeunesse, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux :

Facebook (@festivaljeunesse)

Instagram (@MYfestivaljeunesse)

ou contactez la MDJ la plus près de chez vous! C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le 12 décembre prochain, 20h!

Boucherville: 450-449-8346

Varennes : 450-652-6941

Verchères : 450-538-5201

Contrecœur : 450-587-2830

Sainte-Julie : 450-649-3031

Saint-Amable : 450-922-3673

Source: Maison des jeunes de Verchères