Classica propose «De Beethoven à Bowie », en rappel, du 12 au 20 décembre

Le Festival Classica, un classique sur la Rive-Sud s’il en est un, présentera l’édition De Beethoven à Bowie en rappel, du 12 au 20 décembre prochain. Quinze concerts en salle, la plupart d’entre eux célébrant le 250e de Beethoven, seront présentés lors de cette édition en rappel.

Plusieurs artistes de renom seront à l’affiche : Marianne Lambert, Lila Dufy, Florence Bourget, Nadia Labrie, Élise Poulin, Corine Chartré-Lefebvre, Laurence Neill-Poirier, Gabrièle Dostie-Poirier, Krystina Marcoux, Juan Sebastian Delgado, Hugo Laporte, Emmanuel Hasler, François Zeitouni, Julien LeBlanc, Lysandre Ménard, Stéphane Tétreault, Mathieu Lussier, Jean-Philippe Sylvestre, Jonathan Crow, Elvira Misbakhova, Hélène Brunet, Russel Braun, Julia Wedman, Mélisande Corriveau, Eric Milnes, Serhiy Salov, Marika Bournaki, Élisabeth Pion et la cheffe d’orchestre Véronique Lussier.



Le Festival Classica, fondé en 2011 pour promouvoir la musique classique offrira également une version virtuelle de cette édition en diffusant ces concerts sur la nouvelle plateforme à venir, leconcertbleu.com. Le programme complet des concerts est disponible au https://www.festivalclassica.com/programme

« Depuis ses débuts en 2011, le Festival Classica a connu une progression soutenue. En seulement neuf années, il s’est taillé une place de choix dans les événements majeurs en musique classique. C’est avec beaucoup d’optimisme que le Festival Classica entame un nouveau chapitre avec la présentation de cette édition hors série qui comportera un volet virtuel. En effet, le concert numérique accompagnera et complètera désormais le concert vivant, non seulement en temps de pandémie, mais aussi en temps normal », a souligné avec enthousiasme Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival Classica.

Quelques jours avant cette édition en rappel, dans le cadre du concert Jardin musical, les festivaliers pourront bénéficier de quatre siècles de musique avec Telemann, Mozart, Chopin et Maute avec l’Ensemble Caprice, Julie Triquet (violon), Matthias Maute (flûte à bec) et Jean-Philippe Sylvestre (piano) ou encore découvrir ou redécouvrir des manuscrits inédits de la musique de chambre d’André Mathieu avec le concert À la conquête d’André Mathieu avec Caroline Chéhadé (violon), Chloé Dominguez (violoncelle), Elvira Misbakhova (alto), Jean-Philippe Sylvestre (piano) et Marc Djokic (violon).

Billets en vente au www.festivalclassica.com ou au 450 912-0868.