Magasinage du temps des fêtes: prolongation des heures d’ouverture

Le gouvernement du Québec a annoncé la prolongation des heures d’ouverture des magasins pour la collecte des achats effectués en ligne lors de la période des fêtes. À compter du 27 novembre, les commerces de vente au détail pourront admettre le public dans leurs établissements jusqu’à 22 h (au lieu de 21 h) du lundi au vendredi et jusqu’à 21 h (au lieu de 17 h) les samedis et dimanches. L’extension des heures d’ouverture s’applique uniquement pour la collecte des achats effectués en ligne sur le Web ou par téléphone. De plus, le 26 décembre, jour des soldes du lendemain de Noël (Boxing Day), les commerces de vente au détail pourront admettre le public dans leurs établissements à partir de 10 h au lieu de 13 h. Par ailleurs, la Direction générale de la santé publique recommande que les activités auxquelles participe le père Noël dans les centres commerciaux se déroulent uniquement en mode virtuel.