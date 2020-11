La campagne d’achat local de la MRC de Marguerite-D’Youville a porté ses fruits!

La MRC de Marguerite-D’Youville a réalisé, au cours des derniers mois, une campagne d’achat local afin d’aider les commerçants de la région à augmenter leurs ventes et à stimuler l’intérêt des consommateurs. Grâce à cette campagne, plus de 100 000 $ de revenus ont été générés chez les commerces participants et la clientèle a pu économiser des milliers de dollars. Une cinquantaine d’entreprises ont pris part à l’initiative de la MRC en offrant des rabais de 10 $ pour les achats de 50 $ et plus, et des rabais de 25 $ pour les achats de 100 $ et plus. Les commerces participants pouvaient obtenir un remboursement maximal de 500 $ chacun auprès de la MRC pour compenser les réductions octroyées.

Lors de cette campagne qui s’est déroulée sur une période de quatre mois, plus de 20 000 personnes ont visité le site Internet www.achatlocalmargueritedyouville.ca pour un total de plus de 27 000 pages d’offres consultées. Ce site a permis de rediriger, en moyenne, plus de 100 visiteurs directement sur les boutiques en ligne des entreprises qui leur donnaient la possibilité d’acheter ou d’obtenir davantage d’informations sur les produits. Une page Facebook et une infolettre ont également contribué à faire connaître les offres des commerces. À l’occasion de cette campagne qui avait aussi comme objectif de proposer aux commerçants de la formation et de l’accompagnement afin qu’ils puissent améliorer leurs compétences en commerce électronique, les entrepreneurs auront accès, pour la prochaine année, à une série de formations en ligne sur ce même thème. Celles-ci aborderont des éléments essentiels à maîtriser pour augmenter les ventes en ligne, comme: Google Mon entreprise, infolettres, Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics, outils pour créer du contenu numérique, etc.

Cette campagne promotionnelle est réalisée dans le cadre du projet en commerce électronique de la MRC de Marguerite-D’Youville qui a pour objectif d’augmenter l’expertise et les ventes en ligne des entreprises, en plus de leur offrir de l’accompagnement. Tout cela est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC de Marguerite-D’Youville et de la Caisse Desjardins des Patriotes via le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins. La campagne d’achat local est maintenant terminée, mais la MRC de Marguerite-D’Youville continue de promouvoir les commerces locaux et encourage les consommateurs à la recherche d’idées de cadeaux pour Noël à visiter le site www.achatlocalmargueritedyouville.ca