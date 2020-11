Le prochain billet de 5$ ne sera pas à l’effigie de Pierre Boucher

La candidature de Pierre Boucher et son épouse Jeanne Crevier, pour être les nouveaux visages apparaissant sur le prochain billet de 5 $, n’a pas été retenue. La Banque du Canada a récemment publié la liste restreinte de huit personnalités canadiennes et celle du fondateur de Boucherville n’y apparaît pas.

Les finalistes du concours sont Terry Fox qui a couru, avec une jambe artificielle, son Marathon de l’espoir à travers le Canada pour sensibiliser la population et obtenir des fonds pour financer la recherche sur le cancer.

Pitseolak Ashoona était une artiste autodidacte dont les dessins et les gravures ont été exposés dans le monde entier et font partie des collections de musées et de galeries dans tout le Canada.

Robertine Barry aussi connue sous son nom de plume « Françoise » a été la première femme journaliste canadienne-française. Elle a défendu de nombreuses causes de justice sociale, en particulier l’égalité des femmes dans la société.

Binaaswi, Francis Pegahmagabow est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Il a été le soldat autochtone le plus décoré de l’histoire du Canada.

Won Alexander Cumyow est le premier Sino-Canadien connu né au Canada. Parlant couramment le cantonais et l’anglais, il a contribué à établir des relations entre la communauté anglophone et la communauté chinoise de Vancouver.

Lotta Hitschmanova est l’une des premières activistes humanitaires communautaires du Canada.

Isapo-muxika ou Sahpo Muxika était un chef de la Confédération des Pieds-Noirs connu pour son sens aigu de la diplomatie et pour être un défenseur de la paix entre les peuples autochtones et les colons.

Onondeyoh, Fred Loft, était chef mohawk, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, et militant politique et social. Il a fondé la première organisation autochtone pancanadienne en décembre 1918, afin de promouvoir la protection et l’élargissement des droits des Autochtones.

Parmi les candidatures proposées, 600 répondaient aux critères, dont celle de Pierre Boucher. Sa candidature avait été soumise en raison du rôle important qu’il a joué en Nouvelle-France et auprès des Premières nations lors du siège des Trois-Rivières.

Le conseiller municipal et professeur d’histoire à l’école secondaire De Mortagne, François Desmarais, qui est à l’origine de la candidature de Pierre Boucher s’est dit déçu.