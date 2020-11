La MRC présente le plus grand nombre de cas par habitant du Grand Montréal

Au cours de la deuxième vague, la propagation du coronavirus a été relativement sous contrôle dans la MRC de Marguerite-D’Youville (Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères), mais les choses ont changé au cours des derniers jours, si bien que les autorités municipales ont été informées par la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) que notre région présenterait le plus grand nombre de cas de Covid-19 par habitant de toute la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), soit le Grand Montréal.

Cette situation a amené les maires à faire des mises en garde auprès de leurs populations respectives. « Nous sommes projetés sur la ligne de front et nous devons mener ce combat sans tarder », a lancé pour sa part Martin Damphousse, maire de Varennes.

« À partir de maintenant, redoublons nos efforts pour contenir la propagation du virus sur le territoire, soit dans nos lieux de travail, à l’école, dans les commerces et parmi nos fréquentations. Je vous rappelle que Varennes est en zone rouge, soit l’alerte maximale. Si nous voulons réussir à passer du temps en famille durant les Fêtes, les mesures sanitaires doivent être respectées à la lettre. »

« Depuis le début de la pandémie, les Varennois ont fait preuve d’un courage et d’une solidarité exemplaire dans cette bataille. Je vous enjoins à ne pas baisser les bras et à démontrer aux yeux de tous ce dont nous sommes capables d’accomplir pour protéger la santé de nos proches. Stoppons la transmission du virus à Varennes et soyons unis dès aujourd’hui autour de cet objectif commun pour le bien de notre population. »

Clinique à Sainte-Julie

De son côté, la mairesse de Sainte-Julie a aussi exhorté ses citoyens à redoubler de prudence. L’augmentation des cas a amené la santé publique à organiser une clinique de dépistage sans rendez-vous le 26 novembre dernier dans la ville puisqu’elle est l’un des secteurs de la Montérégie les plus touchés par la propagation de la Covid-19.

« Je souhaite vous rappeler que les mesures sanitaires actuelles sont un sacrifice pour la plupart d’entre nous, mais si nous souhaitons passer au travers, nous devons faire preuve de solidarité », a rappelé Mme Roy. « Nous devons écouter les règles de la santé publique, éviter les rassemblements et respecter la distanciation physique pour protéger les gens qu’on aime. »

Selon des données de la DSPM, il y a eu 66 nouveaux cas dans la MRC de Marguerite-D’Youville entre le 11 et le 17 novembre dernier, soit près du double de ce que l’on observe habituellement. La situation est encore plus préoccupante dans la MRC Pierre-De Saurel où le nombre de cas sur une période de sept jours a plus que triplé, passant de 39 à 127 récemment.