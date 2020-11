Boucherville devra éponger une partie du déficit de l’agglomération de Longueuil

Les membres du conseil d’agglomération de Longueuil ont voté, jeudi dernier, un budget supplémentaire de 1 626 000 $ pour permettre à l’agglomération de terminer l’année, malgré un déficit d’exploitation. Les cinq villes liées de l’organisme devront cependant éponger ce manque à gagner et pour Boucherville, la dépense supplémentaire représente une somme de 250 000 $, ce qui ne semble pas inquiéter le maire Jean Martel. Il a d’abord voté en faveur de ce budget supplémentaire de 1,6 million $, mais il a aussi expliqué que, dans le cas de Boucherville, ce déficit serait absorbé à même l’aide de plus de 4 millions de dollars que Québec a alloués à la Ville, pour passer à travers la crise de la Covid-19.

Les sommes nécessaires au comblement du déficit de l’agglomération proviendront des quatre autres municipalités, selon leur poids démographique.

Les maires de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert ont signifié leur dissidence tout en souhaitant que l’agglomération, dans les prochaines années, puisse se constituer un surplus budgétaire pour ne plus avoir à revivre une telle situation.

Dans un cas comme dans l’autre, le déséquilibre fiscal dans l’agglomération, maintes fois dénoncé par les maires, défavoriserait toujours Saint-Lambert et Saint-Bruno, entre autres.



120 000$ pour L’Orchestre symphonique



L’orchestre symphonique de Longueuil étant un organisme relevant de la compétence de l’agglomération de Longueuil, le conseil d’agglomération a également voté une nouvelle aide financière à l’OSDL pour l’année 2021. Les cinq villes verseront une subvention de 120 000$ et la Ville de Longueuil y ajoutera 22 000$ en frais de location de locaux.

Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray en a cependant profité pour demander à ce que l’appellation de l’orchestre soit revue.

L’OSDL porte le nom d’Orchestre symphonique de Longueuil alors que ce sont les cinq villes de l’agglomération, donc les citoyens de toutes ces villes, qui payent une partie de leurs taxes pour subventionner l’organisme et, à ce titre, il serait plus juste et équitable, selon monsieur Murray, de modifier le non de l’OSDL pour Orchestre symphonique de l’agglomération de Longueuil. La suggestion a, au moins, été entendue.



Par ailleurs les membres du conseil d’agglomération de Longueuil ont adopté la portion du budget 2021 pour les compétences d’agglomération. Ce budget s’élève à 388,6 M$ et représente une hausse de 11,6 M$, soit 3,1 % comparativement à 2020.



Cette portion du budget vise les services de sécurité publique (police et incendie), de production de l’eau potable et du traitement des eaux usées, de l’élimination et du recyclage des matières résiduelles, de transport en commun, de la cour municipale, de l’évaluation municipale, du logement social, du schéma d’aménagement, de la gestion des cours d’eau et du développement économique.

Ces services sont fournis aux municipalités de Longueuil, Saint-Lambert, Boucherville, Brossard et Saint-Bruno-de-Montarville.

Fait à souligner, trois des cinq maires du conseil d’agglomération ont voté contre le budget, soit les maires de Brossard, de Saint-Lambert et de Saint-Bruno-de-Montarville. Ce ne fut cependant pas suffisant pour empêcher l’adoption.