Une conseillère pédagogique de l’ÉNA honorée par l’UQAM

Conseillère pédagogique à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), Renée Asselin s’est récemment fait attribuer le prix Reconnaissance 2020 de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ces distinctions honorifiques sont décernées chaque année à sept diplômés de l’institution qui se sont distingués par leur engagement professionnel, l’impact de leurs réalisations et leur rayonnement. Bachelière en formation professionnelle et technique et détentrice d’une maîtrise en éducation, Mme Asselin s’est démarquée pour « son savoir-faire, sa contribution au développement de sa profession et ses réalisations qui font d’elle une conseillère pédagogique très estimée », mentionne l’UQAM.

La lauréate qui prendra sa retraite bientôt cumule plus de 35 ans de service du cégep Édouard-Montpetit. Du temps où elle était étudiante au Cégep, en 1983, elle faisait partie de l’équipe des communications. Au fil des ans, elle a travaillé dans plusieurs départements : service de la paie, enseignement, formation continue et service de l’organisation scolaire. « Je ne me serais pas vue faire autre chose. Pourquoi j’ai fait mon baccalauréat en enseignement ? Au départ, c’est parce que je voulais continuer de travailler au Cégep. C’est chez nous ici et j’ai vraiment trouvé ma voie dans cette profession », raconte-t-elle.

Ses débuts à titre de conseillère pédagogique à l’ÉNA remontent à 2005. Son travail consiste à accompagner les enseignants dans leurs défis quotidiens. « La réussite et la persévérance des étudiants sont au cœur de ses préoccupations, qu’elle partage avec passion avec tous les professeurs qu’elle conseille et accompagne dans son rôle. Sur le plan institutionnel, Renée a notamment travaillé à la révision de la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’études (PIEPE) en plus de participer activement au sein de la communauté en étant notre relais auprès de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) », fait savoir Josée Mercier, directrice des études du Cégep, rappelant que Mme Asselin a d’ailleurs remporté le prix Vecteur pédagogique de l’AQPC en 2015.

Le directeur général du Cégep Édouard-Montpetit, Sylvain Lambert se réjouit pour la récipiendaire. « Avec son expertise et cette reconnaissance, Renée Asselin fait rayonner Édouard-Montpetit et inspire l’ensemble de ses pairs à se dépasser pour nos étudiants. Toute la communauté collégiale de notre Cégep et de l’ÉNA se joint à moi afin de la féliciter pour ce grand honneur et de la remercier pour son dévouement en éducation ! »