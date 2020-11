Une étudiante du Cégep É.-Montpetit accède au CIRÉ

Inscrite au Cégep Édouard-Montpetit, Émilie Auger-Leblanc siège depuis septembre au Comité interordres de la relève étudiante (CIRÉ) en compagnie de neuf autres étudiants de niveaux collégial et universitaire. Cette nouvelle table de travail a pour mandat de conseiller et d’alimenter le Conseil supérieur de l’éducation.

Le CIRÉ cherche à impliquer davantage la relève étudiante dans les réflexions, les activités et les publications du Conseil supérieur de l’éducation dont la mission première est de collaborer avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de le conseiller sur toute question relative à l’éducation. Il vise également à permettre au CSE d’être en contact plus étroit avec les milieux étudiants et de prendre acte des enjeux qui les concernent.

« J’ai soumis ma candidature car je m’intéresse à tout ce qui touche à l’éducation », confie Émilie, étudiante au programme sciences humaines, profil individu. La nouvelle recrue du CIRÉ salue l’ouverture du Conseil supérieur de l’éducation à la réalité étudiante. « Pouvoir partager nos idées et aborder notre réalité et nos enjeux entre nous, étudiants de divers établissements, puis au CSE est certainement un plus pour l’avancement de l’éducation au Québec. D’ailleurs, la première rencontre a eu lieu dans une ambiance très conviviale », mentionne-t-elle. Pour le directeur général, Sylvain Lambert, Émilie incarne très bien le projet éducatif du Cégep.