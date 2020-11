La Médiation familiale : pour une rupture en douceur

En cette période très particulière d’alerte maximale, les tensions sont palpables dans certaines familles. Cette situation peut même être le déclencheur ou le révélateur de disfonctionnements dans le couple et amener les partenaires à souhaiter entreprendre des démarches pour y mettre fin. Mais celles-ci ne sont pas toujours évidentes à mettre en place dans un monde où le télétravail s’est trouvé une place de choix et où la distanciation sociale est de mise. C’est la raison pour laquelle Inform’elle s’est adaptée et offre maintenant son service de médiation familiale en visioconférence à tous les couples, mariés ou conjoints de fait, qui désirent mettre un terme à leur union. La médiation vise à humaniser le processus de rupture en permettant aux conjoints de négocier eux-mêmes les modalités de leur séparation (garde des enfants, séparation des biens, pension alimentaire, etc.). Les ententes qui en découlent tiennent compte des besoins et des attentes de tous les membres de la famille. La médiatrice familiale guide le couple dans cette démarche. Une équipe multidisciplinaire de médiatrices accréditées (avocates, notaires et travailleuses sociales) assure ce service de jour et de soir à Inform’elle (3757, rue Mackay à Saint-Hubert). Les cinq premières heures sont gratuites pour les couples ayant au moins un enfant à charge. Au-delà de ces rencontres, des frais de 110 $/h s’appliquent. Pour les couples n’ayant pas d’enfant à charge, le coût est de 110 $/h. Pour vous inscrire, veuillez téléphoner au 450 443-3442, poste 221 (inscription obligatoire).