Collaboration entre Hey Allo et la Fondation Véro & Louis: un lien direct avec vos idoles

La Fondation Véro & Louis s’est associée à la plateforme payante Hey Allo pour permettre aux gens d’avoir un moment avec une personnalité qu’ils admirent. Évidemment, cette collaboration permettra à la fondation d’amasser de l’argent pour aider les adultes autistes.



Comme l’explique Véronique Cloutier, Hey Allo sera une sorte d’agent de liaison pour la fondation Véro & Louis qui permettra à ses utilisateurs de demander un message ou une vidéo personnalisés auprès des artistes et des personnalités publiques inscrites.



«On se fait souvent demander de faire une courte vidéo pour souhaiter à quelqu’un bon anniversaire, bonne retraite, bon mariage, prompt rétablissement… Tout comme plusieurs de mes collègues artistes, je reçois beaucoup de demandes du genre. Hey Allo facilite le tout », explique Véronique Cloutier.



La plateforme Hey Allo sera disponible prochainement.



En 2016, Véronique Cloutier et Louis Morissette ont créé leur Fondation pour permettre l’hébergement permanent chez les adultes autistes de 21 ans et plus, afin qu’ils puissent s’y épanouir, tout au long de leur vie.



La première maison de la fondation a été construite en 2020 à Varennes. Elle pourra accueillir 20 résidents de manière permanente.