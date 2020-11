Avant de vous rendre à l’urgence, pensez aux autres ressources disponibles

Il existe plusieurs ressources dans la communauté pouvant soigner des problématiques ou infections mineures ou fournir des conseils sur différentes questions relatives à la santé. En effet, en cette période où la COVID-19 est toujours en circulation et où plusieurs virus saisonniers font leur apparition, l’urgence de l’hôpital n’est pas nécessairement la première solution à envisager. Le rôle premier de l’urgence est d’accueillir et de traiter en priorité les cas les plus graves, quel que soit l’ordre d’arrivée des patients. Si le problème est moins urgent, il est possible que le délai d’attente soit très long, alors que d’autres ressources pourraient plus rapidement répondre aux besoin. Avant de se rendre à l’urgence pensez à appeler Info-Santé 811. Une infirmière pourra répondre aux questions, conseiller la personne et la diriger vers la ressource la plus appropriée. Il est aussi possible d’utiliser le Portail santé mieux-être pour trouver des informations sur les symptômes, les traitements et les ressources (www.sante.gouv.qc.ca). On peut également consulter son médecin de famille ou, s’il n’est pas disponible, vérifier auprès de la clinique si un autre médecin peut nous accueillir. En cette période de pandémie, plusieurs cliniques médicales offrent un service de téléconsultation. Il est également possible de visiter un pharmacien qui peut conseiller la personne sur l’achat d’un médicament en vente libre ou prescrire des médications pour des problèmes de santé mineurs. Finalement, on peut s’adresser à une clinique sans rendez-vous. Pour trouver la clinique située le plus près, consultez : www.sante.gouv.qc.ca