Québec injecte plus de 3,3 M$ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier de Boucherville

La députée-ministre, Nathalie Roy, a annoncé la semaine dernière l’octroi d’une aide financière 3,3 M$ consacrée à la mise en valeur, à la protection et à la transmission du patrimoine immobilier de Boucherville.

L’entente triennale prévoit une enveloppe de 1,8 M$ en aide financière pour la restauration de résidences privées construites avant 1975 et désignées à valeur patrimoniale ou historique. Elle accorde également une somme de 1,5 M$ à la Ville de Boucherville pour la restauration de bâtiments municipaux patrimoniaux.

Ces aides consenties par le gouvernement du Québec font partie de l’enveloppe de 51,6 M$ du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Annoncé en décembre 2019 et bonifié pour répondre à la forte demande des municipalités et au contexte de la pandémie, ce programme vise à outiller les citoyens, les villes et les MRC pour la préservation du patrimoine immobilier. Il contribuera de plus à la relance économique du Québec.

« Le patrimoine culturel immobilier du Québec est un bien collectif précieux qu’il faut faire connaître, préserver et mettre en valeur, et c’est pourquoi notre gouvernement y consacre des sommes considérables. Dans le contexte de la pandémie, et par souci de relancer l’économie des régions, le gouvernement du Québec est heureux de mettre à la disposition des municipalités et des citoyens des ressources financières accrues dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Si l’embellissement de nos régions passe inévitablement par la restauration et la valorisation de nos bâtiments à caractère patrimonial, ses répercussions sur le dynamisme culturel, économique et touristique de nos communautés sont tout aussi indéniables », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Modalités d’application

Les demandes d’aide financière pour la restauration de résidences devront être adressées à la Ville de Boucherville. Il est cependant encore trop tôt pour connaître les modalités d’application. Elles seront prochainement définies et un protocole d’entente avec le gouvernement doit être signé.