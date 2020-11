Embauche d’une agente facilitatrice pour accompagner les chercheurs d’emploi

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville est heureux d’accueillir dans son équipe une nouvelle agente facilitatrice qui offre maintenant des services d’accompagnement pour aider les personnes à la recherche d’un emploi. Le rôle de Sophie Fredj est de faire le pont entre les objectifs de carrière de ces personnes et les bons emplois disponibles dans la région. Cette initiative découle de la campagne mise de l’avant récemment pour aider les entreprises à promouvoir leurs offres d’emploi et faciliter le recrutement.

Grâce à sa bonne connaissance des profils recherchés par les employeurs, Mme Fredj saura efficacement concilier les objectifs des candidats avec des emplois de qualité compatibles. L’ensemble des CV reçus seront analysés, et ce, de façon confidentielle. La consultation du portail d’emplois de la MRC et le service d’accompagnement gratuit permettront à bon nombre de personnes de trouver leur emploi idéal, en plus de leur offrir la chance de relever de nouveaux défis près de la maison.

Les personnes qui désirent découvrir les emplois disponibles dans la région et à soumettre leur CV sont invitées à visiter le portail au www.emploimargueritedyouville.ca. Par l’entremise de ce site, il est également possible de s’abonner à l’infolettre ou encore de consulter la page Facebook créée spécifiquement pour promouvoir les postes à pourvoir sur le territoire.

Cette initiative est lancée dans le cadre du plan d’action sur les enjeux de main-d’œuvre de la MRC de Marguerite-D’Youville. Sa réalisation est rendue possible grâce au Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins, d’Emploi-Québec ainsi que de la MRC de Marguerite-D’Youville.

« Offrir des opportunités de stage aux étudiants permet de leur proposer une expérience enrichissante et de leur faire découvrir le marché du travail de notre région. C’est dans cette optique que la MRC a donné la chance à Sophie Fredj d’acquérir de l’expérience dans son champ d’études tout en lui offrant un bon encadrement ainsi que des responsabilités répondant à ses ambitions », a souligné Sylvain Berthiaume, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Marguerite-D’Youville.