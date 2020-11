Lancement d’une campagne pour embellir la cour de l’école Les Jeunes Découvreurs

L’école Les Jeunes Découvreurs amorce un extraordinaire projet d’embellissement de sa cour d’école! Une campagne de dons individuels sous le thème « Je donne pour la qualité de vie de notre quartier » est lancée dans la communauté bouchervilloise. Elle se déroulera jusqu’au 31 décembre.

Le conseil d’établissement et l’équipe-école souhaitent depuis plusieurs années améliorer le milieu de vie extérieur afin de créer un esprit de vitalité propre à l’épanouissement de ses élèves et, plus largement, aux enfants du quartier.

À propos du projet

« Partons la mer est belle » : telle est la thématique qui a guidé l’élaboration, les choix et le design du plan de réaménagement. On y trouve un parcours d’hébertisme, des ilots de fraicheur, des modules de jeux, des arbres et de la verdure, une classe extérieure, un potager, des modules au sol et en hauteur, de multiples zones de jeux différentes, des aires gazonnées, une plateforme de spectacle et encore bien d’autres éléments.

Le budget total du projet avoisine les 350 000 $ et se concrétisera en plusieurs phases de travaux. Le premier objectif financier est d’amasser 50 000 $ d’ici le printemps.

Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, d’approche écoresponsable et de promotion des saines habitudes de vie, les premiers travaux viseront la création d’une classe extérieure et d’un potager. Ce dernier sera d’ailleurs un beau projet partagé avec le CPE Les Mini Découvreurs en période estivale.

La générosité des Bouchervillois est donc sollicitée pour atteindre cet objectif. Chaque don, chaque geste comptera! Ils seront tous significatifs et contribueront directement à l’amélioration de la vitalité de l’école et du quartier.

Comment contribuer?

Campagne de dons volontaires : Les personnes qui désirent faire un don sont invitées à se rendre sur le site de l’école (http://lesjeunesdecouvreurs.csp.qc.ca/) pour accéder au formulaire. Pour recevoir davantage d’information, écrire à l’adresse financement.decouvreurs@gmail.com.

Pour chaque don de 20 $ et plus, un reçu pour don de charité sera remis.

Campagne de produits de Noël : L’école Les Jeunes Découvreurs offre la possibilité aux Bouchervillois de faire livrer leur sapin de Noël à domicile. Pour une somme variant entre 39 $ et 79 $ taxes et livraisons incluses dépendamment de la grandeur et de la qualité choisie, les participants recevront leur arbre de Noël, ainsi que les accessoires nécessaires et les décorations complémentaires, directement à la maison. Ce faisant, une ristourne pour chaque achat sera remise à l’école en plus d’embellir les domiciles bouchervillois en cette période des fêtes qui sera assurément particulière!

Les personnes intéressées doivent se rendre sur le site : www.bosapin.com et utiliser le code promo 2020decouvreurs. « Nous remercions en avance notre communauté pour sa générosité. De pouvoir bénéficier d’une classe extérieure le plus rapidement possible et d’initier les enfants à la culture maraîchère, dans le contexte actuel, amélioreront significativement leur qualité de vie en plus d’offrir pour l’été à venir de nouveaux espaces communs pour les familles du quartier », a déclaré Danielle Bilodeau, directrice de l’école Les Jeunes Découvreurs.