La CMM poursuit la cartographie des cours d’eau de la Rive-Sud, en avion!

Un avion survolera la Rive-Sud jusqu’au 15 décembre prochain en projetant des rayons laser vers le sol. Il s’agit d’un appareil spécialement nolisé par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et sa mission sera de cartographier les cours d’eau du territoire.

L’avion fait un relevé de la forme de la rive et du fond des cours d’eau à l’aide de trois faisceaux laser installés sur un avion; soit un vert, un bleu et un infrarouge. Ces lasers ne présentent aucun danger. Les faisceaux sont réfléchis par la surface du sol et le fond des cours d’eau et retournés vers l’avion qui mesure ensuite la distance avec le sol ou le fond de l’eau.

Les données récoltées seront utilisées lors des modélisations hydrologiques et hydrauliques dans le cadre de la cartographie des zones inondables et du système prévisionnel présentement en développement à la CMM, l’organisme responsable de dresser une nouvelle carte des zones inondables de la Rive-Sud, mais également de la grande région de Montréal et de la Rive-Nord, soit le territoire de la CMM.